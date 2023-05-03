هل التسجيل في نظام التوطين يؤثر على دعم حساب المواطن؟

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات بعض المستفيدين بشأن تأثر التسجيل في نظام التوطين على الدعم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم أنا ينزل لي الدعم هل إذا سجلت في نظام التوطين أو السعودة يتوقف الدعم ولا يستمر؟!”.

الإفصاح عن الدخل

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وأجاب برنامج حساب المواطن بقولها “وعليكم السلام ، في حال كان الاسم مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحق سيتم صرف الدعم”.

معرفة قيمة الاستحقاق

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa .

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن مجددًا، أن الدعم الشهري سيصرف في موعده الشهري المحدد في العاشر من شهر مايو.

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10مايو”.

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