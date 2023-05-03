اكتسبت مالًا حرامًا وتبت إلى الله وأريد التخلص منه.. ما الحكم؟

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول إمكانية التخلص من المال الحرام، إذا كان قد اختلط بالمال الحلال المكتسب وفق الشريعة.

تقدير المال والتخلص منه

وقال الفوزان، في مقطع مصور، ضمن الإجابات على أسئلة المتابعين، شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه يجب على السائل أن يقدر قيمة المال الحرام، ويحتط منه، ثم يتخل منه، بأن يضعه مثلا في أحد المشروعات العامة، التي تعود بالنفع على الناس.

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وفي وقت سابق، أجاب الفوزان عن سؤال حول حكم الاستخارة في أكثر من أمر في صلاة واحدة، موضحا حكمها.

مجتمعة أم متفرقة

وقال الفوزان، في مقطع صوتي شاركه حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه إذا كانت مجتمعة فإنه يكفي صلاة واحدة ويدعو دعاء واحدا.

وتابع: أما إذا كانت متفرقة، في أوقات متفرقة، فكل أمر له استخارة، والاستخارة تكون في الأمور المهمة، غير العبادة، لأن العبادة لا استخارة فيها، لأن المصلحة ظاهرة فيها.

وأورد الفوزان: لكن الأمور المهمة مثل السفر أو الزواج أو الإقدام على شراء سلعة أو تركها، هذه يستخير فيها.