الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
قرار مفاجيء من وزير الداخلية الكويتي حول استقدام العمالة الوافدة
هل التسجيل في نظام التوطين يؤثر على دعم حساب المواطن؟
لمدة 4 ساعات.. خسوف شبه ظلي للقمر بسماء المملكة الجمعة المقبل
اكتسبت مالًا حرامًا وتبت إلى الله وأريد التخلص منه.. ما الحكم؟
أول رد من أوكرانيا على محاولة اغتيال “بوتين” بالطائرات المسيرة
أخبار السعودية.. وظائف شاغرة وتنبيه من حساب المواطن وبشرى بخصوص كود البناء وتحذير من الكلاب الضالة

الرئيسية

 /

محليات

 /

لمدة 4 ساعات.. خسوف شبه ظلي للقمر بسماء المملكة الجمعة المقبل

لمدة 4 ساعات.. خسوف شبه ظلي للقمر بسماء المملكة الجمعة المقبل

لمدة 4 ساعات.. خسوف شبه ظلي للقمر بسماء المملكة الجمعة المقبل
٠٥:٤٣:٠٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

في خسوف استثنائي، تشهد سماء المملكة والعالم العربي خسوف شبه ظل عميق للقمر مساء الجمعة المقبل.

خسوف للقمر:

وبحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فإن الخسوف سيستمر 4 ساعات و18 دقيقة، حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

وأضاف أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر.

وأوضح أن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض.

وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل.

سبب ندرة الخسوف:

والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.
وتابع أبو زاهرة قائلا : “إن مراحل الخسوف ستكون في نفس الوقت في كافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ذروة الخسوف

وأضاف أبو زاهرة: “سيتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساءً بتوقيت مكة باتجاه الأفق الجنوب الشرقي.

كما سيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر ورؤية عتمه واضحة في طرفه اليسار “بالنسبة للراصد” نظراً لاقتراب القمر إلى حدود 5% من ظل الأرض في ذلك الوقت.

يذكر أنه يعود السبب لعدم حدوث الخسوف شهرياً إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى لذلك لا يحدث خسوفاً شهرياً.

في حين أن ظاهرة خسوف القمر تعطي لمحة عن عمل الميكانيكا السماوية على نطاقات زمنية أطول.

اقرأ أيضا

علاقة الشمس والقمر والثريا ومواعيد المواسم عند العرب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية اليوم المهندس ماجد أبو زاهرة خسوف القمر

مواد ذات صلة

المزيد
اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (فيديوجراف)

اختصاصات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (فيديوجراف)

٠٤:٢٦ م، الأربعاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٧
إغلاق باب تسجيل المرشحين في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

إغلاق باب تسجيل المرشحين في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة

٠٢:٣٦ م، الخميس، ١٠ سبتمبر ٢٠١٥
«الحج والعمرة»: أرقام تهمّ «ضيوف الرحمن» خلال فترة الحجّ

«الحج والعمرة»: أرقام تهمّ «ضيوف الرحمن» خلال فترة الحجّ

١٠:٢٠ م، الأربعاء، ٢٩ يونيو ٢٠٢٢
خطة أمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم الحج

خطة أمانة العاصمة المقدسة استعدادًا لموسم الحج

٠١:١٣ م، الأثنين، ٢٢ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *