لمدة 4 ساعات.. خسوف شبه ظلي للقمر بسماء المملكة الجمعة المقبل

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في خسوف استثنائي، تشهد سماء المملكة والعالم العربي خسوف شبه ظل عميق للقمر مساء الجمعة المقبل.

خسوف للقمر:

وبحسب ما ذكره رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، فإن الخسوف سيستمر 4 ساعات و18 دقيقة، حيث سيكون 96% من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.

وأضاف أبو زاهرة أن خسوف شبه الظل يحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى شبه الظل وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفت إضاءة القمر.

وأوضح أن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائياً، حيث سيمر القمر بأكمله تقريباً داخل ظل شبه الأرض.

وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد وتسمى مثل هذه الحالات خسوف شبه ظل كامل.

سبب ندرة الخسوف:

والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما تكون عالية جدًا بمجرد مروره بالكامل داخل شبه ظل القمر.

وتابع أبو زاهرة قائلا : “إن مراحل الخسوف ستكون في نفس الوقت في كافة المناطق حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 06:14 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ذروة الخسوف

وأضاف أبو زاهرة: “سيتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساءً بتوقيت مكة باتجاه الأفق الجنوب الشرقي.

كما سيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر ورؤية عتمه واضحة في طرفه اليسار “بالنسبة للراصد” نظراً لاقتراب القمر إلى حدود 5% من ظل الأرض في ذلك الوقت.

يذكر أنه يعود السبب لعدم حدوث الخسوف شهرياً إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بنحو 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس، ما يعني بأن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس حيث ظل الأرض يكون على نفس المستوى لذلك لا يحدث خسوفاً شهرياً.

في حين أن ظاهرة خسوف القمر تعطي لمحة عن عمل الميكانيكا السماوية على نطاقات زمنية أطول.

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