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أول رد من أوكرانيا على محاولة اغتيال “بوتين” بالطائرات المسيرة
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روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين

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أول رد من أوكرانيا على محاولة اغتيال “بوتين” بالطائرات المسيرة

أول رد من أوكرانيا على محاولة اغتيال “بوتين” بالطائرات المسيرة

أول رد من أوكرانيا على محاولة اغتيال “بوتين” بالطائرات المسيرة
٠٥:٢٤:٤١ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- وكالات:

نفت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، التورط في الهجوم الأخير على الرئاسة الروسية (الكرملين) بطائرات مسيرة، مؤكدة أنها لا تستخدم قدراتها العسكرية لمهاجمة دول أخرى.

ندافع ولا نهاجم

وقال سيرغي نيكيفوروف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس زيلينسكي صرح مرارًا وتكرارًا أن بلاده توجه جميع القوات والقدرات المتاحة لتحرير أراضيها، وليس لمهاجمة الدول الأجنبية”، حسب وكالة “Ukrinform” الحكومية.

وعند سؤاله حول ادعاءات موسكو أنها أحبطت هجومًا بطائرات دون طيار في العاصمة الروسية تقف خلفه كييف: “ليس لدينا معلومات حول ما توصف بالهجمات الليلية على الكرملين”.

محاولة اغتيال بوتين

وفي وقت سابق اليوم، قال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) إن محاولة أوكرانيا اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “عمل إرهابي مخطط له”.

وأوضح المكتب الصحفي، في بيان، أن “طائرتين أوكرانيتين بدون طيار هاجمتا الليلة الماضية مقر إقامة الرئيس بوتين في الكرملين”، فيما وصفته بمحاولة اغتيال “إرهابية”.

إحباط الهجوم

وأكد البيان أن “الجيش الروسي وأجهزة المخابرات أحبطتا الهجوم عبر تعطيل كلا الطائرتين، وبالتالي لم تقع إصابات، ولم يصب الرئيس الروسي بأذى ويواصل العمل كالمعتاد بعد هجوم كييف”.

وفي وقت لاحق، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في بيان، إن “بوتين لم يكن متواجدا حتى في مبنى الكرملين وقت الهجوم”.

لم يصب بأذى

وجاء في البيان “نتيجة هذا العمل الإرهابي، لم يصب رئيس البلاد بأذى، ولم يتغير جدول عمله، إنه يعمل كالمعتاد”.
ويعتبر الكرملين محاولة الاغتيال “هجومًا إرهابيًا مخططا له”.
واختتم البيان بالقول إن “روسيا تحتفظ بالحق في الرد على الهجوم واتخاذ إجراءات عقابية أينما ومتى تراه مناسبا”.

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روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين

الكلمات الدلالية:
اغتيال بوتين الرئاسة الروسية حرب أوكرانيا حرب روسيا

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