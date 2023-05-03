بعضها مميت.. جفاف الفم علامة على 5 أمراض خطيرة

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يساعد لعاب الفم على التحكم في مستويات البكتيريا، وكذلك يوازن ويغسل الأحماض الموجودة حول الأسنان واللثة.

لكن ماذا إذا كانت تعاني من جفاف الفم؟

قد يعني ذلك أن جسمك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء، وأيضًا أنك تتنفس من فمك ليلًا، أو قد يكون مرتبطًا بالتوتر أو التدخين أو نظامك الغذائي.

لكن في بعض الحالات، قد يكون جفاف الفم باستمرار علامة على مرض خطير، وفقًا للدكتور آزاد إيروملو، طب الفم.

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قال الدكتور إيروملو: “جفاف الفم يمكن أن يكون علامة على أن شيئًا ما ليس صحيحًا في مكان آخر. يمكن أن يتجلى ذلك من خلال أعراض مثل شعور لزج في الفم، أو جفاف أو التهاب في الحلق، أو صعوبة في المضغ، أو البلع، أو حتى رائحة الفم الكريهة”.

وأضاف: “يمكن لبعض الحالات الصحية مثل السكتة الدماغية والسكري ومرض الزهايمر أن تظهر نفسها بهذه الطريقة، في حين أن هذه الأعراض يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا على اضطراب المناعة الذاتية مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو متلازمة سجوجرن”.

ونصح باستشارة الطبيب إذا استمر جفاف الفم لبعض الوقت، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

1. مرض السكري

وفقًا لموقع Diabetes.co.uk، فإن الأشخاص المصابين بمرض السكري غالبًا ما يكونون عرضة لجفاف الفم بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم واللعاب.

وأضاف أن هذا سيعرضهم أيضًا للإصابة بعدوى الخميرة مثل مرض القلاع.

2. السكتة الدماغية

وفقًا لجمعية السكتة الدماغية ببريطانيا، فإنه من الشائع وجود مشاكل في البلع بعد السكتة الدماغية، مما يمكن أن يسبب جفاف الفم ويؤدي إلى طعم غير محبب.

كما أن الشخص يكون أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في الفم إذا لم يكن لديه ما يكفي من اللعاب.

وإذا كنت تعاني من مشاكل في البلع، أوصت المؤسسة الطبية بالتحدث إلى معالج النطق واللغة.

3. فيروس نقص المناعة البشرية

تقرحات الفم شائعة لدى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك جفاف الفم، لأن الفيروس يمكن أن يتسبب في تضخم الغدد اللعابية، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج اللعاب.

يمكن أن يكون جفاف الفم أيضًا أحد الآثار الجانبية لأدوية فيروس نقص المناعة البشرية، وفقًا لمجلة “ميديكال نيوز توداي”.

4. مرض الزهايمر

وفقًا لجمعية الزهايمر ببريطانيا، غالبًا ما ينسى الأشخاص المصابون بالزهايمر الترطيب بشكل صحيح، أو ممارسة نظافة الفم بشكل جية، مما يؤدي إلى الشعور بوجود قطن في جوف الفم.

5. متلازمة سجوجرن

هذه الحالة طويلة الأمد تؤثر على أجزاء الجسم التي تنتج السوائل، مثل الدموع والبصاق، وتصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عامًا.

وبعيدًا عن جفاف الفم، تشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

-جفاف العين

-الجلد الجاف

-التعب

-جفاف المهبل

-آلام العضلات أو المفاصل

-انتفاخ بين الفك والأذنين بسبب تورم الغدد اللعابية

-الطفح الجلدي – خاصة بعد التعرض للشمس

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طرق التخلص من مشكلة جفاف الفم

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للتخلص من مشكلة جفاف الفم، وتشمل:

-اشرب الماء البارد بانتظام طوال اليوم واحتفظ بكوب ماء بالقرب من سريرك في الليل

-مص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج

-رشفة من المشروبات الباردة غير المحلاة

-امضغ علكة خالية من السكر أو تمتص حلوى خالية من السكر

-استخدم مرطب الشفاه إذا كانت شفتاكِ جافة أيضًا

-اغسل أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدم غسول الفم الخالي من الكحول – لأن احتمالية إصابتك بتسوس الأسنان تزداد إذا كان هناك جفا في الفم

-يجب تجنب شرب الكثير من الكافيين أو المشروبات الغازية وتناول الأطعمة الحمضية أو الحارة أو المالحة أو السكرية.

من الأفضل أيضًا الابتعاد عن التدخين. إذا كنت تعتقد أن الدواء الموصوف -يسبب لك جفاف الفم، فلا تتوقف عن تناوله دون الحصول على استشارة طبية أولاً.

-يمكنك الحصول على جل وبخاخات وأقراص استحلاب لترطيب فمك من الصيدلية.