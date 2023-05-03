سوق الأسهم يغلق متراجعا .. والتداولات 6 مليارات ريال

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تراجع مؤشر السوق في جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 1.3 %، ليغلق عند 11073 نقطة (- 145 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال.

ويأتي تراجع السوق السعودي بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط بنسبة تصل إلى 3 %، وسط مخاوف بشأن الطلب وآفاق النمو العالمي.

تراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو، بنسبة 1 % عند 74.10 ريال و35.10 ريال، على التوالي.

الأسهم المتراجعة

وأنهت أسهم مصرف الإنماء، إس تي سي، وسلوشنز، والتصنيع، وسبكيم العالمية، ودار الأركان، وأمريكانا، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.

وأغلق سهم أملاك، عند 16.40 ريال (- 6 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية.

تجزئة القيمة الأسمية

في المقابل، صعد سهم رتال، بنسبة 3 % عند 12.58 ريال، وكانت الجمعية العمومية قد وافقت على تجزئة القيمة الأسمية، وتعديل سعر السهم.

وصعد سهم نادك، بأكثر من 2 % عند 30.10 ريال، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول 2023.

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