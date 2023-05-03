وإجراء عاجل.. ضبط مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر في الشرقية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، أنها تمكنت اليوم من القبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت انه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات.

ضبط 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير

في الوقت نفسه، قبضت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير على 12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

ضبط 10 أشخاص في عدة مناطق بتهم مشينة.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

وأكدت الإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال.

عقوبة تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود

يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّة الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل،

على الرقم “911” بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”999″ و “996” في بقية مناطق المملكة.