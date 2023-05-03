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روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين
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روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين

روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين

روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين في هجوم جوي على الكرملين
٠٤:٣٤:٢٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين عبر هجوم بمسيّرات على الكرملين.

بوتين لم يكن بالكرملين وقت محاولة الاغتيال

وأكدت في بيان لها، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة الكرملين بمسيّرات، مؤكدة أن الرئيس بوتين يواصل عمله كالمعتاد، وأنه لم يكن بالكرملين وقت محاولة الاغتيال.

وبثت “العربية” مقطع فيديو، يظهر مشاهد لنيران مشتعلة فوق قبة الكرملين بعد هجوم استهدفه بواسطة طائرتين مسيّرتين.

وقال نائب رئيس مجلس الدوما الروسي: إنه قد حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

بوتين لم يصب جراء الهجوم على الكرملين

وكشفت موسكو، أنها منعت طيران المسيرات فوق العاصمة بعد محاولة الهجوم الأوكرانية على الكرملين، مبينة أن بوتين لم يصب جراء الهجوم على الكرملين بمسيرتين.

روسيا تتوعد برد قاس على الهجوم

وهددت القيادة الروسية، أنها سنرد على محاولة كييف الهجوم على الكرملين بالوقت والمكان المناسبين.

الرئاسة الأوكرانية تنفي صلتها بالهجوم على الكرملن

الرئاسة الأوكرانية: لا علاقة لنا بالهجوم على الكرملين، لهجوم على الكرملين لا يحقق لنا شيئا، نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف.

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