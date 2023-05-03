أخبار السعودية.. وظائف شاغرة وتنبيه من حساب المواطن وبشرى بخصوص كود البناء وتحذير من الكلاب الضالة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية (فيديو)
كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان، مضيفًا أنها تحمل عددًا من العالقين في السودان.
توضيح عاجل من سفير المملكة في إسبانيا حول تعرضه وعائلته للسرقة وإصابته في الرأس
أصدر سفر خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا توضيحًا هامًا حول تعرضه وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.
عاجل.. بشرى سارة بخصوص كود البناء وما يتعلق به من لوائح
أطلقت هيئة المهندسين بالتعاون مع الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة منظومة كود البناء.
برعاية خادم الحرمين.. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن في صفر
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 43 في شهر صفر القادم بالمسجد الحرام.
شاهد.. كلاب ضالة تهاجم طفلة في القريات.. ماذا كان مصيرها؟
وثق مقطع فيديو لحظة نجاة طفلة من الكلاب الضالة بعد هجومهم عليها في القريات التابعة لمنطقة الجوف.
مخدرات وأسلحة وأجهزة تسجيل.. تفاصيل القبض على تشكيل عصابي في تبوك
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على أربعة مروجين للمواد المخدرة، مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، فضلاً عن ثلاثة مواطنين.
تنبيه عاجل من حساب المواطن لأصحاب هذه الالتزامات المالية
قال حساب المواطن إنه لايتم النظر للقروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيدين عند تقدير استحقاقهم الدعم.
“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Apple”.
قدم أوراقك الآن.. وظائف شاغرة بأمانة القصيم
أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح عدد من الوظائف على بند الكفاءات المميزة بنظام التعاقد، وذلك لعدد من الوظائف.
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