أخبار السعودية.. وظائف شاغرة وتنبيه من حساب المواطن وبشرى بخصوص كود البناء وتحذير من الكلاب الضالة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان، مضيفًا أنها تحمل عددًا من العالقين في السودان.

أصدر سفر خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا توضيحًا هامًا حول تعرضه وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.

أطلقت هيئة المهندسين بالتعاون مع الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة منظومة كود البناء.

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، تنطلق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ 43 في شهر صفر القادم بالمسجد الحرام.

وثق مقطع فيديو لحظة نجاة طفلة من الكلاب الضالة بعد هجومهم عليها في القريات التابعة لمنطقة الجوف.

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على أربعة مروجين للمواد المخدرة، مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، فضلاً عن ثلاثة مواطنين.

قال حساب المواطن إنه لايتم النظر للقروض والالتزامات المالية الخاصة بالمستفيدين عند تقدير استحقاقهم الدعم.

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Apple”.

أعلنت أمانة منطقة القصيم عن طرح عدد من الوظائف على بند الكفاءات المميزة بنظام التعاقد، وذلك لعدد من الوظائف.

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