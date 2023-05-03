أخطرها الأولى.. 4 عادات غير صحية تجنبها أثناء الاستحمام

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حذر الخبراء من العديد من الممارسات التي قد يقدم عليها البعض أثناء الاستحمام، وتشمل التبول وغسل الأسنان انتهاءً بممارسة العلاقة الحميمة.

التبول أثناء الاستحمام

يقول الخبراء إن التبول أثناء الاستحمام يمكن أن يضعف التحكم في قاع الحوض والمثانة.

وفقًا للدكتورة أليسيا جيفري توماس، فإن التبول أثناء الاستحمام قد يجعلك تربط صوت السائل الجاري بالحاجة إلى التبول.

وأضافت إن هذا قد يؤدي في النهاية إلى حدوث تسريبات قليلة عندما لاتتوقع حدوثها، عند سماع صوت مبرد الماء في العمل أو عند غسل السيارة، على سبيل المثال.

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لكن الدكتورة زوي واتسون، عارضت ذلك، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن التبول في الحمام يمكن أن يؤثر على قاع حوضك.

ونصحت بتجنب التبول إذا لم تكن لديك الرغبة في ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى ضعف المثانة.

وتابعت شارحة: “إذا قمت بالتبول عندما لا تحتاج إلى ذلك تمامًا -” فقط في حالة “كلنا نفعل ذلك قبل رحلة طويلة بالسيارة، على سبيل المثال – عندها يمكن لجسمك أن يبدأ في الرغبة في إفراغ مثانتك قبل كاملة”.

وقال البروفيسور ستيرجيوس دوموشيتسيس، الخبير بارز في أمراض المسالك البولية النسائية لصحيفة “ذا صن”، إنه على الرغم من أنه لا بأس من القيام بذلك على أساس ظرفي، “فإنه يبدأ في التأثير على المثانة عندما تداوم على فعل ذلك”.

وتابع: “على سبيل المثال، إذا كنت مدرسًا في مدرسة وتذهب بشكل معتاد كل ساعة بين كل فصل دراسي. يمكن أن يؤدي هذا إلى تغيير في وظيفة المثانة. لن تصبح المثانة بالضرورة أصغر من الناحية التشريحية. لكنها من الناحية الوظيفية أصغر”.

قد يستغرق الأمر أقل من أسبوعين حتى تصبح المثانة أكثر حساسية. لكن هناك تقنيات مختلفة لتدريب المثانة على التعود على الاحتفاظ بكمية أكبر من البول، حيث يرى بعض الأشخاص تحسنًا في غضون أسابيع قليلة.

تنظيف الأسنان أثناء الاستحمام

قالت طبيبة الأسنان كاتي ديفيز، إنها تغسل أسنانها في الحمام كل يوم، وإنها كانت من دعاة هذه الممارسة.

لكن بايال بهلا، طبيب الأسنان، قال إنه قد يؤدي الماء الدافئ إلى تكسير شعيرات فرشاة الأسنان، مما يجعلها أقل فعالية.

فضلاً عن أن استخدام نفس مصدر المياه لتنظيف الفم والجسم يمكن أن يؤدي إلى دخول جراثيم غير مرغوب فيها إلى الفم – خاصةً إذا كنت تشارك الحمام مع شخص آخر.

غسل الوجه أثناء الاستحمام

حذر أطباء الأمراض الجلدية من أن ماء الاستحمام قد يكون ساخنًا جدًا بحيث لا يمكن استخدامه على الوجه، مما يؤدي إلى الجفاف.

لكنهم قرروا أنه إذا كان يبدو مفيدًا في حالتك، فاستمر في فعل ما تفعله، ولأنه من الأفضل أن تغسل وجهك في الحمام على ألا تغسله على الإطلاق.

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الاستحمام قبل النوم

يمنح الاستحمام قبل النوم مباشرة شعورًا رائعًا. لكن خبراء النوم حذروا من تلك العادة، ونصحوا بالاستحمام قبل ساعة ونصف من الذهاب إلى الفراش.

توصلت دراسة أجريت في عام 2020 إلى أن الاستحمام بماء دافئ قبل 90 دقيقة من النوم يمكن أن يساعد على النوم بشكل أسرع بنسبة 50 في المائة – وزيادة إجمالي وقت النوم بمقدار 15 دقيقة.