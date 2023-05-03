143 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي في 2023

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نفّذت الهيئة العامة للنقل ممثلةً بالإدارة العامة للرقابة والامتثال وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر أبريل.

ونتج عن الحملات ما يلي:

– 142,868 عملية فحص في أنشطة النقل البري.

– 141,468 عملية فحص لمركبات النقل.

– 359 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة (1,041) زيارةً، كما نفذت الفرق الرقابية (197) عملية فحص لأنشطة النقل البحري، وزيارة ميدانية واحدة لمحطة قطار الحرمين.

ورصدت خلال حملاتها على أنشطة النقل البري (25,404) مخالفات محررةً، وسجلت عمليات الرصد الآلي (6,192) مخالفةً.

سجلت الفرق (7) مخالفات في أنشطة النقل البحري، فيما بلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي ابريل (88%) بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري (96%)، و(100%) لأنشطة النقل السككي.

المخالفات المرصودة

وتنوّعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.

وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة – “منشآت”، وأخيراً نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار – “أفراد”.

أعلى المناطق

يُذكر أن منطقة مكة المكرمة كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر ابريل، حيث بلغت (16,294) مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ (5,264) مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل (3,846) مخالفةً، فيما سجلت المدينة المنورة (2,564) مخالفةً.

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