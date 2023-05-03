“الغطاء النباتي”: إصدار 1300 ترخيص لبيع الحطب والفحم المستورد

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، منذ تأسيسه وحتى ساعة كتابة البيان،1294 ترخيصًا للمؤسسات والشركات والأفراد.

وذلك لاستيراد الفحم والحطب وبيعهما؛ حيث توزعت التراخيص كالآتي:

1047 ترخيصًا للمؤسسات والشركات.

222 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل للأفراد.

25 ترخيصًا لبيع المخلفات الشجرية “حطب المزارع” في جميع مناطق المملكة.

وأوضح أن الجهود عبر إصدار تراخيص الاستيراد والبيع ساعدت على ضَخِّ كميات كبيرة من الفحم والحطب المستورد في السوق المحلية؛تلبيةً للطلب المتسارع، وسَدّ احتياجاتها.

توفير فرص العمل للشباب في المملكة

الأمر الذي سهَّل حصول المواطنين والمقيمين عليه بأسعار تنافسية، فضلًا عن توفير فرص العمل للشباب السعودي بتشجيعهم على ممارسة بيع وشراء المنتجات المستوردة.

ويأتي ذلك في إطار جهود المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل صندوق التنمية الزراعية عبر برنامج ضمان استيراد الحطب وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة.

وذلك لتسهيل إجراءات إصدار تراخيص الاستيراد وممارسة أعمال بيع وشراء الحطب والفحم المستورد.

يذكر أن المركز يعمل على مكافحة ظاهرة الاحتطاب والقضاء عليها بمنع نقل الحطب والفحم المحلي وبيعه وتخزينه،

وكذلك منع استخدامهما في الأنشطة التجارية كالمطاعم والمطابخ والمخابز وما في حكمها،عبر قيام الدوريات التابعة له بالجولات التفتيشية لضبط مخالفي نظام البيئة ولائحة الاحتطاب.

تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي

إضافة إلى تجفيف أسواق بيع الحطب المحلي، وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي وتعزيز ازدهاره وتأهيل مواقعه حول المملكة.

فضلًا عن استدامة الموارد الطبيعية لتحسين جودة الحياة،والوصول إلى التنمية المستدامة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.