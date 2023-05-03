نبأ سار للمسافرين إلى أمريكا اعتبارًا من هذا التاريخ

تواصل – وكالات:

اعتبارًا من 11 مايو الجاري، لن يتم إلزام المسافرين إلى الولايات المتحدة وموظفي الدولة بالحصول على التطعيم ضد كوفيد، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض.

وجاء في بيان للرئاسة الأمريكية “نعلن أن الإدارة ستنهي متطلبات التلقيح ضد كوفيد-19 للموظفين الفدراليين والمقاولين الفدراليين والمسافرين الدوليين جوًا في نهاية يوم 11 مايو، وهو نفس اليوم الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ الصحية العامة”.

ردود فعل سياسية عنيفة

وفي حين أن مطالبة الوافدين من الخارج بإثبات التطعيم ضد كوفيد إجراء طبقه الكثير من الدول، أثار إقرار السلطات الأمريكية المحلية إلزامية التلقيح ردود فعل سياسية عنيفة في بعض الأحيان.

وتوفي أكثر من مليون شخص جراء كوفيد في الولايات المتحدة، لكن البيت الأبيض أشار إلى أن تفشي الوباء توقف تقريبًا، ما أدى إلى رفع القيود التي فرضت حينما كان الفيروس يجتاح مناطق بأكملها ويفرض إغلاقًا اقتصاديًا ضارًا.

وأضاف البيت الأبيض “منذ كانون الأول 2021، انخفضت وفيات كوفيد-19 بنسبة 95%، وانخفضت حالات الاستشفاء بنحو 91%. وعلى الصعيد العالمي، بلغت وفيات كوفيد-19 أدنى مستوياتها منذ بداية الوباء”.

وتابع “عززت متطلبات اللقاح التطعيم في جميع أنحاء البلد، وأنقذت حملة التطعيم الأوسع نطاقًا حياة الملايين”، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

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