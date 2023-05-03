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ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 213 ريالا
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 213 ريالا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 213 ريالا

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 213 ريالا
٠٣:٥٤:٢٩ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالمقارنة بما كانت عليه أمس، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.16 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.90 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.77 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.37 ، وعيار 14 بـ 141.84 ، وعيار 12 سجل 121.58 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7562 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1702 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243,160 ريالاً.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 239.43 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 219.48 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 209.51 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 179.58 ، وعيار 14 بـ 139.67 ، وعيار 12 سجل 119.72 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7446 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1676 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 239,432 ريالاً.

ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (01:40) بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة.

صعود العقود الآجلة

في الوقت نفسه، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2026.10 دولار، بحسب “رويترز”.

ومن المقرر صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة عند الساعة (18:00) بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

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