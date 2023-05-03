مجلس التعاون الخليجي يُدين اقتحام ملحقية المملكة الثقافية في الخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أنه يُدين بشدة اقتحام ملحقية المملكة الثقافية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكد في بيان له اليوم، أن الاعتداء على المقار الدبلوماسية سيزيد مخاطر انفلات الوضع في السودان.

بيان عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي

كما أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مبنى الملحقية الثقافية من قِبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب وسرقة ممتلكات الملحقية.

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وشدّدت الأمانة العامة على ضرورة إنهاء العنف واحترام حرمة المباني الدبلوماسية وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين.

اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في السودان

وصباح اليوم أعلنت وزارة الخارجية تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان، إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة.

وأكدت أن مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض الممتلكات، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

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وأعربت الوزارة عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، ودعت إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

المملكة تدعو إلى وقف التصعيد العسكري بالسودان

وجددت دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

فيما كشفت الأمم المتحدة أنّ المعارك الدائرة منذ منتصف أبريل خلّفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ.

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وأكدت أن النظام الصحي في البلاد على وشك الانهيار، نتيجة الاشتباكات المتواصلة منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية

وقالت نقابة أطباء السودان: إن هناك تقارير عن وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية.

خسائر الصراع في السودان كبيرة

في الوقت نفسه، كشفت جامعة الدول العربية أن خسائر الصراع في السودان كبيرة على المجتمع السوداني وهو خطير على الإقليم، وأن ما يحصل في السودان تهديد للأمن القومي العربي.