مخدرات وأسلحة وأجهزة تسجيل.. تفاصيل القبض على تشكيل عصابي في تبوك

تواصل – واس:

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على أربعة مروجين للمواد المخدرة، مخالفين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، فضلاً عن ثلاثة مواطنين.

وفي التفاصيل، اتخذ الموقوفن منزلين مجهزين بكاميرات مراقبة وكرًا لعملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم، ضبط فيهما (1138) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

كما تم العثور على ممنوعات وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات حية وأجهزة تسجيل كاميرات وهواتف متنقلة ووثائق رسمية وبطاقات بنكية ومصوغات ذهبية ومبلغ (4,001,573) ريالًا.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية

(999) في بقية مناطق المملكة

رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)

وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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