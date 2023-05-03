4 طرق لتبدو أصغر من عمرك الحقيقي وتأخير الشيخوخة.. إليك التفاصيل

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قال خبير مكافحة الشيخوخة، ديفيد سينكلير، إنه تمكن من تقليل عمره البيولوجي لعشر سنوات، من خلال انتهاج نمط حياة صحي.

وأضاف عالم الأحياء الجزيئية بجامعة هارفارد (53 عامًا)، إن اختبارات الحمض النووي تظهر أن عمره البيولوجي هو 43.

واعترف سنكلير أنه في الثلاثينيات من عمره، كان يعاني من زيادة الوزن والإفراط في شرب الكحول، قبل أن ينتهج نمط حياة صحيًا أدى إلى تقليل عمره البيولوجي لأكثر من عشر سنوات.

وأضاف سنكلير لموقع “إنسايدر”: “عمري البيولوجي المحسوب انخفض لأكثر من عقد. من المتوقع أن أعيش على الأقل عقدًا أطول مما كنت سأعيشه لو لم أفعل أي شيء”.

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تقليل العمر البيولوجي

وقدم سنكلير نصيحة لمن يرغب في تقليل عمره البيولوجي، وهي الالتزام بالنشاط البدني، باعتباره حجر الزاوية في جميع برامج مكافحة الشيخوخة، حيث يساعد في الحفاظ على العضلات، كما أن التمارين الرياضية تعزز صحة القلب، وتقلل من الالتهابات.

كما نصح بممارسة التمارين الهوائية ثلاث مرات في الأسبوع، والتي يمكن أن تشمل:

-السباحة

-الجري

-المشي السريع

-ركوب الدراجات.

سنكلير أيضًا من محبي الصيام المتقطع لإبطاء معدل تقدمه في السن. وأوضح: “أحاول أن أحزم وجبتي الرئيسية في بضع ساعات في اليوم، كلما أمكن ذلك. “وقد كان لتلك الفترة من الصيام أيضًا فوائد كبيرة بالنسبة لعمري البيولوجي المقدر”.

وكشف سنكلير عن أحد المشروبات المفضلة لديه، حيث يتناول كوبين من شاي الماتشا الأخضر يوميًا.

ويحتوي شاي الماتشا على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في الحد من تلف الخلايا.

ويعالج سنكلير أيضًا مصادر التوتر، حيث يرتبط الإجهاد المزمن بالالتهاب.

يرتبط الاجهاد المفرط بالمرض، وهذا هو سبب إعطاء سنكلير الأولوية لتقليل التوتر في حياته.

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4طرق لتقليل الشيخوخة

وفيما يلي أربع طرق لتقليل الشيخوخة البيولوجية وزيادة متوسط العمر المتوقع:

-ممارسة الرياضة بشكل متكرر

-الصوم المتقطع

-الشاي الأخضر

-الحد من التوتر.