الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
طريقة التقديم.. أمانة جدة تطرح عدة وظائف شاغرة عبر “جدارات”
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طريقة التقديم.. أمانة جدة تطرح عدة وظائف شاغرة عبر “جدارات”

طريقة التقديم.. أمانة جدة تطرح عدة وظائف شاغرة عبر “جدارات”

طريقة التقديم.. أمانة جدة تطرح عدة وظائف شاغرة عبر “جدارات”
٠٢:١٦:٠٥ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعلن أمانة محافظة جدة مُمثلة في بلدية محافظة الكامل عن توفر وظائف شاغرة “رجال” من الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام من خلال التعاقد.

وأوضحت أن ذلك تم وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، وعلى الراغبين في التقدم لها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني.

وأكد أن الوظائف متاحة على موقع وزارة الخدمة المدنية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد جدارات، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

 1 – مهندس مدني “المرتبة الثامنة”.

 2 – مراقب صحي “المرتبة السابعة”.

 * الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

 1 – أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.

2 – الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

3 – الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

4 – قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

 5 – اجتياز اختبار المهني “تقييم 1” المحدد لمن يحمل درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير “رجال” للمرتبة “السادسة والسابعة والثامنة”.

6 – جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من “متقدم” على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

 7 – ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين من خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

* طريقة التقديم:

أوضحت الأمانة أن التقديم  سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/10/23هـ الموافق 2023/05/13م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

المصدر – (اضغط هنا).

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أمانة جدة الخدمة المدنية الموارد البشرية منصة جدارات منظومة التوظيف الإلكتروني وظائف شاغرة

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