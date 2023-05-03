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ضبط 10 أشخاص في عدة مناطق بتهم مشينة.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

ضبط 10 أشخاص في عدة مناطق بتهم مشينة.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

ضبط 10 أشخاص في عدة مناطق بتهم مشينة.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم
٠٢:١٤:١٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة بحرة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان القبض على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

مادة الإمفيتامين

كما قبضت شرطة محافظة تربة على 4 مواطنين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة للتداول الطبي، ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة وجهاز حاسوب (لابتوب) ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
السعودية المخدرات المملكة مكافحة المخدرات

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