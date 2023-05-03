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“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات
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“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات

“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات

“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات
٠٢:١١:١٤ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Apple”.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر“: إن “”Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي:

* الوصف:

أصدرت “Apple” عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

iOS 16.4.1 (a)

iPadOS 16.4.1 (a)

macOS Ventura 13.3.1 (a)

* التهديدات:

عدة تهديدات حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل التهديدات على الرابط أدناه.

الصورة

* الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات: https://support.apple.com/en-us/HT201224

وأوضح المركز أن الثغرات الأمنية قد تُمكّن المهاجمين من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، موصيًا بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات السابقة.

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الكلمات الدلالية:
الأمن السيبراني الثغرات الأمنية المركز الوطني الإرشادي منتجات أبل

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