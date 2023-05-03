“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات

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أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Apple”.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر“: إن “”Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي:

* الوصف:

أصدرت “Apple” عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

iOS 16.4.1 (a)

iPadOS 16.4.1 (a)

macOS Ventura 13.3.1 (a)

* التهديدات:

عدة تهديدات حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل التهديدات على الرابط أدناه.

* الإجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات: https://support.apple.com/en-us/HT201224

وأوضح المركز أن الثغرات الأمنية قد تُمكّن المهاجمين من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، موصيًا بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات السابقة.

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