“الأمن السيبراني” يُصدر تحذيرًا أمنيًا ويطالب بتحديث عاجل لهذه المنتجات
تواصل – فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًا بخصوص تحديث أمني في منتجات “Apple”.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر“: إن “”Apple أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج التالي:
* الوصف:
أصدرت “Apple” عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
iOS 16.4.1 (a)
iPadOS 16.4.1 (a)
macOS Ventura 13.3.1 (a)
* التهديدات:
عدة تهديدات حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل التهديدات على الرابط أدناه.
* الإجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات: https://support.apple.com/en-us/HT201224
وأوضح المركز أن الثغرات الأمنية قد تُمكّن المهاجمين من تنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بُعد، موصيًا بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات السابقة.
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