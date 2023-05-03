وإصابة آخرين.. استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني، وأصيب خمسة بجروح مختلفة، في قصف صهيوني استهدف عدة مناطق في قطاع غزة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وأفادت مصادر طبية أن هاشل مبارك 58 عاماً، استشهد في غارة إسرائيلية، استهدفت شمال مدينة غزة.

وأصيب خمسة آخرون، جراء عدوان الاحتلال على القطاع، والذي طال عدة مناطق، ملحقاً أضراراً جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين.

اصابة مواطنين بالرصاص الحي

كما أصيب مواطنان، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

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وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام المخيم، تخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.

ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص الحي في المناطق السفلية من الجسم، وجرى نقلهما لأحد المستشفيات، لتلقي العلاج.

“الخارجية” تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية الانتهاكات

فيما حمّلت وزارة الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها الاستفزازي المتواصل على شعبنا وحقوقه، خاصة تهديداتها الخطيرة بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأكدت الخارجية، في بيان اليوم الأربعاء، أن انتهاكات الاحتلال ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

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وأدانت انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين وعصاباتهم الإرهابية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

بما في ذلك استمرار العدوان والحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وكذلك عمليات تعميق الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وحذرت من مغبة التعامل مع انتهاكات وجرائم الاحتلال كأمور باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي موقفاً أو وقفة دولية جدية للجمها.