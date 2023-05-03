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توضيح عاجل من سفير المملكة في إسبانيا حول تعرضه وعائلته للسرقة وإصابته في الرأس

توضيح عاجل من سفير المملكة في إسبانيا حول تعرضه وعائلته للسرقة وإصابته في الرأس

توضيح عاجل من سفير المملكة في إسبانيا حول تعرضه وعائلته للسرقة وإصابته في الرأس
٠٢:٠١:٠٩ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر سفر خادم الحرمين الشريفين في أسبانيا توضيحًا هامًا حول تعرضه وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.

خبر تعرض السفير في أسبانيا للسرقة غير صحيح

وأكد أنه بخير وبصحة جيدة وأن خبر تعرضه للسرقة غير صحيح وعار من الصحة، وأنه يتمتع مع أسرته بإجازته في المملكة.

صحيفة أسبانية: السفير تعرض اليوم للسرقة

وكانت صحيفة “ABC” الأسبانية، قد تحدثت عن تعرض السفير وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد من قبل أشخاص بدافع السرقة.

ونقلت الصحيفة ووكالات أنباء، أن السفير تعرض صباح هذا اليوم للاعتداء وأصيب أثناء الدفاع عن نفسه بإصابات في الرأس.

مواقع التواصل تتداول خبر تعرض السفير للاعتداء

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، خبر تعرض السفير وعائلته لحادث سرقة وإصابته في الرأس.

الكلمات الدلالية:
إسبانيا إصابات السرقة سفير المملكة صحيفة "ABC" الأسبانية وسائل التواصل

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