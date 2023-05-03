شاهد.. معلم لغة عربية يدرس لطلابه بطريقة مبهرة

تواصل – فريق التحرير:

في ظل الجدل الذي أثاره الصحفي عبدالرحمن المرشدي عبر المطالبة بتخفيض سن التقاعد إلى 55 عامًا، أثار مقطع فيديو لأحد المعلمين تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

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اللام الشمسية واللام القمرية

ويظهر المقطع معلم لغة عربية وهو يقوم بتجسيد شخصية قاض في الفصل، بينما يتنازع اثنان من الطلاب أمامه، يجسد أحدهما “اللام الشمسية” والآخر “اللام القمرية”.

ويعرض كلاهما حجته في “أبوة” الكلمة المكتوبة أمامه بطريقة تساعد على تثبيت المعلومة في أذهانهما وأذهان الطلاب الآخرين.

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هكذا تحبب الأطفال في اللغة

فيما أثنى المتفاعلون على الطريقة التربوية التي يتعامل بها المعلم مع الطلاب، بطريقة غير تقليدية تحبب الأطفال في اللغة، وتساعدهم على الفهم السريع لقواعدها.

وفي حين يدعو المرشدي لتقاعد المعلمين والمعلمات في سن الخامسة والخمسين، بدعوى عدم وجود جديد يقدمونه، ولفتح المجال لدماء جديدة تجيد استخدام وسائل التعليم الحديث.

أكد الرافضون أن سن التقاعد للمعلمين ينبغي أن يحسب بالعطاء والأداء وتطويره لطريقة التعلم.

ويتقاعد المعلمون عند بلوغ سن الستين، وفي حالات استثنائية يتم تمديد خدمة المعلم حتى بلوغه سن الخامسة والستين، لكن ذلك يكون بأمر ملكي.