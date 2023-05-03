الجيش السوداني يتقدم نحو القصر الجمهوري والدعم يتصدى بمضادات الطيران

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام محلية، أن الجيش السوداني يحاول الآن، التقدم نحو القصر الجمهوري والدعم يتصدى بمضادات الطيران.

قصف تجمعات للدعم قرب الحرس الجمهوري

ونقلت “العربية” عن مصادر، أن الجيش قصف تجمعات للدعم قرب الحرس الجمهوري بمحيط القصر الرئاسي بالخرطوم.

اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الجيش وقوات الدعم

وأكدت تجدد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع وسط الخرطوم وفي محيط القصر الجمهوري.

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وأضافت أن الطيران الحربي السوداني مستمر في قصف أهداف للدعم السريع شرق النيل بالخرطوم ومضادات الدعم السريع ترد.

البنية التحتية الصحية تضررت بشكل كبير

فيما كشف الهلال الأحمر السوداني، أن كل مستشفيات غرب دارفور خرجت عن الخدمة، وأن البنية التحتية الصحية بغرب دارفور تضررت بشكل كبير.

وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية

وكشفت نقابة أطباء السودان، أن هناك تقارير عن وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية.

السوداني يوجه الموت بالرصاص أو بالمرض

وأوضحت أنه يجب فتح ممرات آمنة لإيصال المعونات الطبية، وأن طرفي الصراع يضعان السودانيين أمام خياري الموت بالرصاص أو بالمرض.

12 ألف مريض معرضون للموت

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب الأوضاع الصحية، مؤكدة أن أعداد الإصابات بسبب القتال في تزايد.

خسائر الصراع في السودان كبيرة

في الوقت نفسه، كشفت جامعة الدول العربية أن خسائر الصراع في السودان كبيرة على المجتمع السوداني وهو خطير على الإقليم، وأن ما يحصل في السودان تهديد للأمن القومي العربي.

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وطالبت بسرعة إخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من المظاهر العسكرية، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال القتالية والالتزام بالهدنة في السودان.