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تحذير خطير.. أبخرة منتجات النظافة المنزلية تسبب هذه الأمراض القاتلة
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تحذير خطير.. أبخرة منتجات النظافة المنزلية تسبب هذه الأمراض القاتلة

تحذير خطير.. أبخرة منتجات النظافة المنزلية تسبب هذه الأمراض القاتلة

تحذير خطير.. أبخرة منتجات النظافة المنزلية تسبب هذه الأمراض القاتلة
٠٢:٥٨:٤٢ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت دراسة حديثة أن آلاف الأطنان من الأبخرة الخطرة التي تطلقها المركبات العضوية المتطايرة تتسرب من الشامبو ومنتجات النظافة المنزلية.

وربطت الدراسة بعض المركبات العضوية المتطايرة بالربو والسرطان والأمراض التناسلية بالإضافة إلى تلف الكبد والكلى والجهاز العصبي المركزي، بحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية.

ولفتت إلى أن الشامبو وغسول الجسم وصابون غسيل الأطباق ومعطرات الهواء والمنظفات المنزلية هي من ضمن أشهر المواد الاستهلاكية التي قد تحتوي على المركبات العضوية المتطايرة.

واستخدمت الدراسة – التي نُشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية – بيانات من مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا، الذي يتتبع نوع وكمية المركبات العضوية المتطايرة التي يستخدمها المصنعون في المنتجات المبيعة في الولاية.

المنتجات الاستهلاكية

ووجدت الدراسة أنه في عام 2020 تسببت المنتجات الاستهلاكية ومنتجات النظافة المنزلية في إطلاق أكثر من 5000 طن من 33 من المركبات العضوية المتطايرة الضارة في الهواء.

ومن بين هذه المركبات الضارة التي عثرت عليها الدراسة الكلوروبنزين وكلوريد الميثيلين وهما يضرّان بالعيون والكبد والقلب والجلد. وقد يتسبب في الإصابة بالسرطان، وأيضا الفورمالديهايد الذي يستخدم في طلاء الأظافر والشامبو والمكياج ومنتجات العناية الشخصية الأخرى.

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الكلمات الدلالية:
أبخرة العيون القلب الكبد المركبات الضارة المركبات العضوية المتطايرة

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