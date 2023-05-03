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بالتفاصيل.. استعدادات تعليم تبوك للعام الدراسي المقبل
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بالتفاصيل.. استعدادات تعليم تبوك للعام الدراسي المقبل

بالتفاصيل.. استعدادات تعليم تبوك للعام الدراسي المقبل

بالتفاصيل.. استعدادات تعليم تبوك للعام الدراسي المقبل
١٢:٥٦:٢٩ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل 1445هـ في تعليم تبوك، اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني، في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية.

وذلك برئاسة المدير العام للتعليم في منطقة تبوك رئيس اللجنة ماجد بن عبدالرحمن القعير، وبحضور المساعدين وأعضاء اللجنة ومديري الإدارات ذات العلاقة.

استعراض خطط وبرامج الإدارة

وأوضح أمين الإدارة عبدالله العطوي، أن الاجتماع استعرض خطط وبرامج الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد، إلى جانب الاطلاع على مهام اللجنة في هذا السياق.

كما تناول الاجتماع محاور عدة من أبرزها مرحلة التوسع في مدارس الطفولة المبكرة، وبرامج التربية الخاصة والاستثمار الأمثل للمباني الحكومية والمستأجرة والكوادر البشرية.

وتم الاطلاع على تقارير إدارات الشؤون التعليمية، التجهيزات المدرسية، والمباني والصحة المدرسية و التخطيط المدرسي.

العمل بصورة تكاملية

وشدد مدير التعليم على أهمية الاستعداد الجيد والمستمر والعمل بصورة تكاملية بين جميع الإدارات والأقسام لتحقيق الأهداف المرسومة، ورفع التقارير الدورية اللازمة عن الأداء باستمرار، وإعداد الخطط البديلة.

فضلاً عن رصد البيانات المطلوبة، وما يتم تنفيذه من مشروعات، والتواصل مع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة لرصد التحديات، ومعالجة الصعوبات، والقيام بزيارات دورية للوقوف على واقع الأداء ودراسة نتائجه.

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