لدواع أمنية.. عودة طائرة الأمم المتحدة إلى جدة من السودان دون إجلاء الرعايا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أفاد مراسل فضائية “الإخبارية”، أن طائرة الأمم المتحدة هبطت قبل قليل في قاعدة الملك عبد الله الجوية قادمة من السودان دون إجلاء الرعايا لدواع أمنية.

وقال إنه من المتوقع أن تتجه الطائرة مجددًا إلى السودان في غضون الساعات القادمة لنقل الرعايا الدبلوماسيين، برققة المبعوث الأممي مارتن جرافيت إلى قاعدة الملك عبدالله.

وقاعدة الملك عبد الله الجوية هي قاعدة جوية تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، تقع على بعد 19 كيلو مترًا شمال مدينة جدة.

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جهود المملكة في عملية الإجلاء

واستقبلت المملكة على مدار الأيام الماضية العديد من الطائرات التي نقلت رعايا العديد من الدول.

وتقوم سفن حربية سعودية بالمساعدة في إخلاء المواطنين ورعايا الدول الأخرى، حيث نقلت أكثر من خمسة آلاف شخص حتى الآن.

ويشهد السودان، منذ اندلاع الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حركة إجلاء واسعة للرعايا الأجانب؛ حيث اتجهت معظم الدول إلى إجلاء رعايها من السودان سواء عبر الجو برحلات طيران عسكرية، أو من خلال البر عبر المعابر بين مصر والسودان، أو بحرًا من خلال بورتسودان، المطلة على البحر الأحمر.

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تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني

وقررت سلطة الطيران المدني السودانية أمس الأول، تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام حركة الطيران حتى 13 مايو باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية و إجلاء الرعايا الأجانب.

ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص وموافقة القوات المسلحة السودانية.