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وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية (فيديو)

وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية (فيديو)

وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية (فيديو)
٠١:٠٢:٣٧ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان، مضيفًا أنها تحمل عددًا من العالقين في السودان.

استعدادات الطواقم الطبية

وفي الوقت نفسه، استعدت الطواقم الطبية في قاعدة الملك فيصل البحرية لاستقبال أي حالة طبية على متن سفينة “جلالة الملك الجبيل”.

ووصل اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 شخصًا من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصًا (239 مواطنًا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).

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شكر المملكة

وفي سياق متصل، وجه السفير البريطاني لدى المملكة الشكر لقيادة البلاد على إجلاء أكثر من 50 بريطانيًا من السودان.

كما قال السفير الياباني: ” نشكر المملكة على إجلاء 60 يابانيًا من السودان”، حسب “الإخبارية”.

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السعودية الملك فيصل البحرية المملكة سفينة سفينة جلالة الملك الجبيل

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