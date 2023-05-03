وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية (فيديو)

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كشف مراسل قناة “الإخبارية” عن وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى قاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان، مضيفًا أنها تحمل عددًا من العالقين في السودان.

فيديو | وصول سفينة "جلالة الملك الجبيل" إلى جدة قادمة من السودان #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/HRSOo8eb4u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2023

استعدادات الطواقم الطبية

وفي الوقت نفسه، استعدت الطواقم الطبية في قاعدة الملك فيصل البحرية لاستقبال أي حالة طبية على متن سفينة “جلالة الملك الجبيل”.

فيديو | استعداد الطواقم الطبية في قاعدة الملك فيصل البحرية لاستقبال أي حالة طبية على متن سفينة "جلالة الملك الجبيل"#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/aDtd1nxlH8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 3, 2023

ووصل اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الرياض” إلى مدينة جدة 14 مواطنًا، و206 شخصًا من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن).

وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصًا (239 مواطنًا، ونحو 5390 شخصًا ينتمون لـ 102 جنسية).

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شكر المملكة

وفي سياق متصل، وجه السفير البريطاني لدى المملكة الشكر لقيادة البلاد على إجلاء أكثر من 50 بريطانيًا من السودان.

كما قال السفير الياباني: ” نشكر المملكة على إجلاء 60 يابانيًا من السودان”، حسب “الإخبارية”.

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