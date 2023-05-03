تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بضبط ارتفاع الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وطرق الاحتيال التي تقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

أعلن مبادرة العطاء الرقمي عن طرح 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد وذلك في عدة مجالات.

للتعرف على آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ.

حددت وزارة التعليم شروط وضوابط لقبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر.

كشف ديوان المظالم أن عدد مستفيدي خدمة “الاستعلام عن حالة قضية” بمنصة “معين” منذ إطلاقها، بلغ أكثر من 1.721.521 مستفيدًا.

حدد برنامج سكني، شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين من البرامج التمويلية.

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل “وصول” لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور العاملين في القطاع الخاص.

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن استحقاقات المستفيدين عند مغادرة المملكة.

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