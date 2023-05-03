أخبار السعودية.. “الشورى” يطالب بضبط الأسعار وتنفيذ حكم الشرع في مرتكب جرم بشع
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أعضاء “الشورى” لـ “التجارة”: اضبطوا ارتفاع الأسعار وحاربوا طرق الاحتيال
طالب أعضاء مجلس الشورى، وزارة التجارة بضبط ارتفاع الأسعار ومحاربة الغش التجاري، وطرق الاحتيال التي تقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية.
ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد
أعلن مبادرة العطاء الرقمي عن طرح 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد وذلك في عدة مجالات.
آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول
للتعرف على آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ.
فتح مدارس للتعليم المستمر.. وهذه شروط القبول فيها
حددت وزارة التعليم شروط وضوابط لقبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر.
1.7 مليون مستفيد من خدمة الاستفسار عن حالة قضية في ديوان المظالم
كشف ديوان المظالم أن عدد مستفيدي خدمة “الاستعلام عن حالة قضية” بمنصة “معين” منذ إطلاقها، بلغ أكثر من 1.721.521 مستفيدًا.
توضيح مهم من سكني للمستفيدين حول شروط الحصول على الدفعة الإضافية
حدد برنامج سكني، شروط الاستفادة من الدفعة الإضافية للمستفيدين من البرامج التمويلية.
بنسبة 80%.. صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج دعم النقل لهذه الفئة
أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل “وصول” لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور العاملين في القطاع الخاص.
توضيح عاجل من “التأمينات” حول وقف صرف المعاش عند مغادرة المستفيد للمملكة
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا بشأن استحقاقات المستفيدين عند مغادرة المملكة.
اقرأ أيضًا:
أخبار السعودية.. خطوة غير مسبوقة من “العدل” وتوضيح مهم من التأمينات وبشرى لمستخدمي الإنترنت
أخبار السعودية.. إخلاء مدرسة وتنبيه من الصندوق العقاري ونزع ملكية 3.7 مليون متر وبشرى من الزكاة