بنسبة 80%.. صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج دعم النقل لهذه الفئة

تواصل – واس:

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية فئة جديدة للاستفادة من منتج دعم النقل “وصول” لتشمل فئة ذوي الإعاقة من الذكور العاملين في القطاع الخاص.

الخدمة تسهم بتغطية 80% من تكلفة النقل

وأوضح أن الخدمة تسهم بتغطية 80% من تكلفة النقل لكل رحلة من وإلى مقر العمل عن طريق تطبيقات النقل المرخصة.

زيادة نسب مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل

وأضاف أن القرار يأتي حرصًا من الصندوق على إضافة خدمات جديدة على منتجات الدعم؛

لتمكين العمل ودعم الاستقرار الوظيفي وزيادة نسب مشاركة ذوي الإعاقة في سوق العمل.

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وأكد الصندوق، في بيان صحفي اليوم، أن منتج دعم النقل “وصول” يستهدف المرأة العاملة في القطاع الخاص؛ والعاملين الذكور من الأشخاص ذوي الإعاقة.

دعم مالي يصل إلى 1100 شهريًا لمدة 24 شهرًا

وأشار إلى أن منتج “وصول” يقدم دعمًا ماليًا لمستفيديه يصل إلى 1100 شهريًا لمدة 24 شهراً؛ بينما يغطي المنتج مناطق المملكة كافة.

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وبين أنه يهدف من ذلك إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل، من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وجودة وسلامة عاليتين من وإلى مقر العمل.

خلال التطبيقات الذكية المرخصة

وأفاد الصندوق أن ذلك يتم بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة،

من خلال التطبيقات الذكية المرخصة، وأنه يمكن التسجيل في منتج دعم النقل “وصول” من خلال هذا الرابط.