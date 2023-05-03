القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر

تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

إحالة المروجين للنيابة العامة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أرقام التواصل للإبلاغ عن مهربي المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات:

الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية.

الاتصال بـ(999) في بقية مناطق المملكة.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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مُروج “قات” بجازان

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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13 ألف قرص مخدر بتبوك

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (13721) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.