الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير: السدادة القطنية تسبب الإصابة بالسرطان
بنسبة 80%.. صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج دعم النقل لهذه الفئة
القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر
ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف
الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
لمنع حدوث كارثة.. تعرف على طريقة الاستخدام الصحیح لطفایة الحریق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر

القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر

القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر
١١:٣٩:٢٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

إحالة المروجين للنيابة العامة

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطنَيْن بالقصيم وخميس مشيط

أرقام التواصل للإبلاغ عن مهربي المخدرات

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات:

الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa.

الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية.

الاتصال بـ(999) في بقية مناطق المملكة.

وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضًا:

القبض على 11 شخصا في الجوف.. وهذا ما عثر عليه بحوزتهم

مُروج “قات” بجازان

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

الحرب على المخدرات.. القبض على مواطن تورط في هذه الجريمة بالعارضة

 13 ألف قرص مخدر بتبوك

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (13721) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أهم أخبار السعودية اخبار السعودية الرياض الشبو الميثامفيتامين المخدر النيابة العامة تجار المخدرات مروجي المخدرات مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
أهم الأنشطة الدعوية مساء اليوم

أهم الأنشطة الدعوية مساء اليوم

٠١:٠٥ م، الأثنين، ٠٩ مايو ٢٠١٦
موقف أخوي رائع في حائل.. مواطن يتبرع لصديقه بكليته

موقف أخوي رائع في حائل.. مواطن يتبرع لصديقه بكليته

٠٩:٤٣ م، الأربعاء، ٠٦ مايو ٢٠١٥
حدث في مثل هذا اليوم الثاني عشر من رمضان

حدث في مثل هذا اليوم الثاني عشر من رمضان

٠٤:٢٣ م، الأثنين، ٢٩ يونيو ٢٠١٥
عقب أمطار مكة.. 700 فني بـ462 معدة وآلية ينفذون خطة الإصحاح البيئي

عقب أمطار مكة.. 700 فني بـ462 معدة وآلية ينفذون خطة الإصحاح البيئي

٠٣:٠٤ م، الأثنين، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *