الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تحذير: السدادة القطنية تسبب الإصابة بالسرطان
بنسبة 80%.. صندوق تنمية الموارد البشرية يطلق منتج دعم النقل لهذه الفئة
القبض على 4 مقيمين بـ الرياض لترويجهم 7 كيلوجرامات من “الشبو” المخدر
ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف
الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
لمنع حدوث كارثة.. تعرف على طريقة الاستخدام الصحیح لطفایة الحریق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف

ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف

ارتكب جُرمًا بشعًا.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالطائف
١١:٣٣:٣٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

 قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًاً

أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

قتل ابنه الرضيع بسكين ودفن جثمانه

 أقدم / حمد بن محسن بن محمد العتيبي – سعودي الجنسية – على قتل ابنه الرضيع / فواز بسكين ودفن جثمانه.

 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته

 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا.

 وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

 وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / حمد بن محسن بن محمد العتيبي، اليوم الأربعاء بتاريخ 13 / 10 / 1444هـ الموافق 3 / 5 / 2023 م بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن،

وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمر ملكي الطائف القتل تعزيراً المحكمة العليا تنفيذ حكم القتل دفن جثمانه قتل ابنه الرضيع وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
احترس.. عادات يومية تضع قدميك على طريق «البدانة»

احترس.. عادات يومية تضع قدميك على طريق «البدانة»

١١:٤٥ م، الخميس، ٢١ يناير ٢٠١٦
بعد تسببها في إعاقة طفل.. الخضيري يتساءل: كيف اجتازت هذه الممرضة الاختبارات؟! (فيديو)

بعد تسببها في إعاقة طفل.. الخضيري يتساءل: كيف اجتازت هذه الممرضة الاختبارات؟! (فيديو)

٠٢:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٨ مارس ٢٠١٧
«الموارد البشرية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

«الموارد البشرية» تعلن عن وظائف بعدة تخصصات.. رابط التقديم

١١:١٣ ص، الأحد، ٠١ يناير ٢٠٢٣
فيديو متداول.. نجاة عريس من طلقة طائشة أصابت عقاله

فيديو متداول.. نجاة عريس من طلقة طائشة أصابت عقاله

٠٦:٥٣ م، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *