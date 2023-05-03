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الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

الموعد والشروط.. بدء التقديم على برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية
١١:٠٨:١٠ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

حدّدت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة السبت المقبل الـ16 من شوال الجاري موعدًا للتسجيل في برامج الدراسات العليا.

التسجيل يستمر لمدة عشرة أيام

وأوضحت في بيان لها، أن التسجيل في برامج الدراسات العليا بالجامعة، يستمر لمدة عشرة أيام، في هذه المستويات:

1 – الدبلوم العالي.

2 – الماجستير.

3 – الدكتوراه.

 وبيّنت عمادة الدراسات العليا بالجامعة أن التقديم سيتاح في برامج الكليات النظرية لمراحل الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

القبول في برامج الكليات العلمية لمرحلة الماجستير

 فيما سيكون القبول في برامج الكليات العلمية لمرحلة الماجستير فقط، مؤكدة أنه سيتاح لطلاب المنح الدوليين “المقيمين خارج المملكة” التقديم على برامج الدراسات العليا لأول مرة.

شروط القبول الموضحة

 وذلك عبر بوابة “منحتي” المخصصة لقبول طلاب المنح, داعية كافة المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.

تنوع ثقافي

وتضم الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، طلابًا من أكثر من 170 دولة يتحدثون بأكثر من 50 لغة عالمية.

منح دراسية

وتقدم المملكة من خلال الجامعة الإسلامية منحاً طلابية تشمل برامج البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراة للطلاب المقيمين والدوليين.

الموقع

وتقع الجامعة الإسلامية على ضفاف وادي العقيق، على بُعد 10 كيلو مترات من المسجد النبوي، في الجهة الغربية من المدينة المنورة.

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