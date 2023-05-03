تحذير: السدادة القطنية تسبب الإصابة بالسرطان

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تخطط عدة ولايات أمريكية لإصدار قرارات بشأن التحذير من أن المنتجات المستخدمة خلال الدورة الشهرية قد تسبب السرطان.

وأظهرت الدراسات بشكل متزايد، أن السدادات القطنية والفوط والملابس الداخلية تحتوي على مواد كيميائية سامة.

وأنها مرتبطة بمشاكل الخصوبة واضطراب الغدة الدرقية والسرطانات وعدد كبير من المشكلات الصحية الخطيرة الأخرى.

وعلى عكس المنتجات الأخرى، لا تطلب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكشف عن المكونات المستخدمة في تصنيع تلك المنتجات لأنها مصنفة على أنها “أجهزة طبية”، على غرار خيط تنظيف الأسنان.

لكن نيويورك أصبحت أول ولاية في عام 2021 تفرض على الشركات المصنعة أن تعرض على عبوات منتجاتها قائمة بالمكونات المستخدمة عن قصد.

ودخل قانون مماثل في كاليفورنيا حيز التنفيذ هذا العام.

ويحذو عدد متزايد من الولايات حذوها، في الوقت الذي يضغط فيه المجلس التشريعي لولاية نيويورك لتمرير قانون يهدف إلى تعزيز البحث في الآثار الصحية الخطيرة المحتملة لإدراج مواد كيميائية مختلفة في منتجات الدورة الشهرية.

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المواد الكيميائية إلى الأبد

وتتضمن الملابس الداخلية والفوط الصحية والسدادات القطنية، “المواد الكيميائية إلى الأبد”، والتي ترتبط مجموعة من الأمراض، من بينها:

العقم وارتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل، وانخفاض الوزن عند الولادة، وتأخر النمو لدى الأطفال واضطراب الهرمونات.

إضافة إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وضعف جهاز المناعة.

وتقول الشركات المصنعة لمنتجات الدورة الشهرية، ومن بينها “ثينكس”، التي توصلت إلى تسوية قضائية ضخمة بشأن العثور على المواد الكيماوية للأبد في منتجاتها..

إن المواد الكيميائية الضارة لا تتم إضافتها عن قصد بل يتم إدخالها عرضًا في مكان آخر في سلسلة التوريد.

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مادة الديوكسين

مادة كيميائية أخرى تستخدم كعامل تبييض في منتجات الدورة الشهرية مثل الفوط الصحية والسدادات القطنية التي تسمى الديوكسين، تم اعتبارها أيضًا مادة مسرطنة.

وعلى الرغم من أن الشركات المصنعة لاتستخدم الكثير منها، إلا أنه حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تكون خطيرة للغاية.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا تم تشخيص إصابة أي شخص بالسرطان نتيجة لاستخدام هذه المنتجات، بحسب صحيفة “ديلي ميل”

في الوقت الذي تم فيه التخلص تدريجيًا من المضافات العطرية في بعض أفضل منتجات السدادات القطنية.

وتسهم المواد الكيميائية التي تمنح السدادات القطنية برائحة “منعشة” في التخلص من توازن درجة الحموضة في المهبل..

وتخليص الجسم من البكتيريا المهبلية الجيدة التي تحارب الالتهابات وتعطي البكتيريا السيئة فرصة للازدهار.

ويمكن أن تحتوي العطور أيضًا على مادة الفثالات، وهي مواد كيميائية معروفة لاضطرابات الغدد الصماء..

والتي تتداخل مع التوازن الدقيق للهرمونات في الجسم وتؤثر على صحة الإنسان الإنجابية والعصبية.