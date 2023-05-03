“التعاون الإسلامي” تُدين بشدة اقتحام مبنى ملحقية المملكة الثقافية في الخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانًا أدانت فيه بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في العاصمة السودانية الخرطوم.

اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في السودان

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية عن تعرض مبنى الملحقية الثقافية في السودان، إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة.

وأكدت أن مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض الممتلكات، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

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وأعربت الوزارة عن استنكار المملكة بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، ودعت إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

المملكة تدعو إلى وقف التصعيد العسكري بالسودان

وجددت دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

فيما كشفت الأمم المتحدة أنّ المعارك الدائرة منذ منتصف إبريل خلّفت أكثر من 330 ألف نازح و100 ألف لاجئ.

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وأكدت أن النظام الصحي في البلاد على وشك الانهيار، نتيجة الاشتباكات المتواصلة منذ منتصف الشهر الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية

وقالت نقابة أطباء السودان: إن هناك تقارير عن وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية.

السوداني يواجه الموت بالرصاص أو بالمرض

وأوضحت أنه يجب فتح ممرات آمنة لإيصال المعونات الطبية، وأن طرفي الصراع يضعان السودانيين أمام خياري الموت بالرصاص أو بالمرض.

12 ألف مريض معرضون للموت

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب الأوضاع الصحية، مؤكدة أن أعداد الإصابات بسبب القتال في تزايد.

خسائر الصراع في السودان كبيرة

في الوقت نفسه، كشفت جامعة الدول العربية أن خسائر الصراع في السودان كبيرة على المجتمع السوداني وهو خطير على الإقليم، وأن ما يحصل في السودان تهديد للأمن القومي العربي.

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وطالبت بسرعة إخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من المظاهر العسكرية، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال القتالية والالتزام بالهدنة في السودان.