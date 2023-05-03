لمنع حدوث كارثة.. تعرف على طريقة الاستخدام الصحیح لطفایة الحریق

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كشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن الطريقة الصحيحة لاستعمال طفاية الحريق، عند استخدامها لإخماد الحرائق.

وشرحت قي إنفوجراف عبر حسابها على موقع “تويتر”، طريقة استخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة على النحو التالي:

1- توجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.

2- اسحب صمام الأمان وابتعد بمسافة آمنة عن اللهب.

3- اضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.

4- كافح الحريق مع اتجاه الريح وليس في عكس اتجاه الريح.

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الطفايات اليدوية

والطفايات اليدوية هي وسيلة يدوية خفيفة لإطفاء الحريق في أولى مراحله وتعتبر من معدات الحريق للإسعاف الأولي.

وتخضع لموافقة الدفاع المدني حسب شروط الوقاية من الحريق في المباني أو في أي موقع يزاول فيه نشـاط.

يجب أن تكون الطفايات اليدوية من نوع معتمد بموجب ترخيص رسمي من الدفاع المدني.

يجب على مالك البناء أو صاحب الموقع أن يحافظ على المطفآت اليدوية بحالة سليمة لتبقى صالحة للاستعمال عند الحاجة، وذلك بعمل الترتيب اللازمة لإجراء الفحص والتفتيش الدوري والصيانة اللازمة من قبل الوكيل المعتمد أو من قبل أي هيئة فنية متخصصة ومعتمدة من الدفاع المدني حسب تعليمات المصنع.

تتوقف أعمال التفتيش والفحص الدوري على تعليمات المصنع والدفاع المدني.

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أنواع الطفايات اليدوية

تقسـم الطفايات اليدوية إلى أنواع بناء على نوع مادة الإطفاء.

طفايات الماء

وهي الطفاية التي تعطي الماء كمادة لإطفاء الحريق وتقسم إلى نوعين:

طفايات الماء بضغط غاز ثاني أكسيد الكربون

وهي أسطوانة مليئة بالماء بالضغط العادي مركب بداخلها اسطوانة صغيرة (خرطوش) مضغوطة بغاز ثاني أكسيد الكربون وفي حالة تشغيلها يثقب رأس الخرطوش ليطلق الغاز المضغوط دافعاً الماء بقوة من خلال فوهة أو خرطوم القذف.

طفايات الماء المحفوظة بضغط الهواء أو النتروجين

وهي أسطوانة يملا ثلثاها بالماء والباقي بالهواء العادي أو غاز النيتروجين بالضغط المطلوب، وعند التشغيل يفتح الصمام ويخرج الماء مندفعاً بقوة بفعل الضغط المحبوس.

طفايات الرغوة

وهي التي تعطي السائل الرغوي كمادة لإطفاء الحريق وهي على نوعين:

طفايات الرغوة الكيماوية

وهي النوع الذي تنتج الرغوة بواسطة التفاعل الكيماوي ودفع الرغوة بواسطة الضغط الناتج عن التفاعل.

طفايات الرغوة الميكانيكية

وهي النوع الذي ينتج الرغوة ميكانيكياً بخلط سائل مواد الرغوة بالماء والهواء والدفع بواسطة غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط داخل أسطوانة صغيرة (خرطوش).

طفايات غاز ثاني أكسيد الكربون

وهي الطفايات التي تعطي غاز ثاني أكسيد الكربون كمادة للإطفاء وهي من حيث المبدأ نوع واحد باختلاف في الأحجام فقط، ويحفظ الغاز تحت الضغط على شكل سائل وينطلق عند التشغيل بفتح صمام التحكم في رأس الاسطوانة.

طفايات المسحوق الجاف

وهي الطفايات التي تعطي المسحوق الكيماوي الجاف كمادة لإطفاء الحريق وهي على نوعين من حيث طريقة التشغيل.

طفايات تعمل بضغط الغاز، وهي نوع تدفع المسحوق بضغط غاز ثاني أكسيد الكربون المحفوظ تحت الضغط في أسطوانة صغيرة “خرطوش”.

طفايات تعمل بالضغط المحفوظ، وهي نوع تدفع المسحوق بضغط غاز النيتروجين في الأسطوانة مع المسحوق، والتراكيب الكيميائية للمسحوق، وهي على أنواع أهمها:

ا – المسحوق الذي يغلب على تراكيبه مادة بيكربونات الصوديوم.

ب – المسحوق الذي يغلب على تراكيبه مادة بيكربونات البوتاسيوم.

ج – المسـحوق المتعدد الأغراض.

د – هناك أنواع من المسـاحيق مخصصـة لنوع معين من حرائـق المعـادن، ولا تسـتعمل إلا في الحالات الخاصة.

طفايات السـوائل المتبخرة

(B. C. F. S.) وهي الطفايات التي تعطي أنواعاً مختلفة من السوائل الكيماوية كمادة لإطفاء الحريق.

وهذه السوائل تُحَوَل عند اصطدامها بحرارة الحريق إلى أبخرة كثيفة ثقيلة تعمل على وقف سلسلة التفاعل الكيميائي للحريق وهذا النوع من الطفايات في طريقه للحظر دولياً نظراً لتأثيره على البيئة.