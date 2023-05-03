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1.7 مليون مستفيد من خدمة الاستفسار عن حالة قضية في ديوان المظالم

1.7 مليون مستفيد من خدمة الاستفسار عن حالة قضية في ديوان المظالم

1.7 مليون مستفيد من خدمة الاستفسار عن حالة قضية في ديوان المظالم
١٠:٣٤:٤٩ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف ديوان المظالم أن عدد مستفيدي خدمة “الاستعلام عن حالة قضية” بمنصة “معين” منذ إطلاقها، بلغ أكثر من 1.721.521 مستفيدًا.

وأوضح أن المستفيدين تمكنوا من خلال الخدمة، من التعرف على المراحل التي مرت بها دعواهم وما وصلت إليه.

تيسير سبل التقاضي الرقمي

وأضاف أن خدمة “الاستعلام عن حالة قضية” تقدمها منصة معين الرقمية التابعة لديوان المظالم؛ سعيًا لتيسير سبل التقاضي الرقمي.

إضافة إلى ربط أطراف الدعاوى بمسار دعاواهم، وما يستجد عليها من خطوات وملاحظات أثناء مراحل التقاضي إلى صدور الحكم.

إنجاز 24.000 طلب استعلام إلكتروني

وأكد أن خدمة “الاستعلام عن حالة دعوى”، بديوان المظالم عن بُعد خلال 65 يومًا، أنجزت عبر منصة معين، ما يتجاوز 24.000 طلب استعلام.

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ومكّنت الخدمة المستفيدين من الاستعلام بشكل شامل عن حالة الدعوى المرفوعة عبر منصة معين الإلكترونية.

وذلك دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة من خلال الاستفادة من الخدمات القضائية الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان.

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أهداف خدمات منصة معين الإلكترونية

وأشار إلى أن منصة معين الإلكترونية تحتوي العديد من الخدمات القضائية، وفق بيئة تقنية تهدف إلى:

1 – تحقيق الخدمة لكافة المستفيدين من خدمات ديوان المظالم.

2 –  تيسير إجراءات العمل القضائي في إطار تقني رقمي متطور يتواكب مع المعطيات المعاصرة.

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