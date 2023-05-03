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استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق المملكة
١٠:٣٢:٥٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة وشرورة.

وسجل 37 درجة في جازان، و36 درجة في المدينة وبريدة ووادي الدواسر وينبع والأحساء والخرج، و35 درجة في الرياض والقنفذة والعلا.

وسجل 34 درجة في نجران والدهناء والصمان والتنهات، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف وأبها 14 والباحة درجات مئوية.

القريات 15، وعرعر وتبوك 16 درجة.

الوجه وحائل 17، والطائف ورفحاء وسكاكا 10 درجة.

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رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح أن الحالة المتوقعة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم.

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد

وأضاف أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير تمتد إلى الباحة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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