غسل اليدين بالصابون يحمي من أمراض الجهاز التنفسي الحادة

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة إلى أن غسل اليدين بالصابون يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الحادة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض بنسبة تصل إلى 17 في المئة.

وتحدث إصابات الجهاز التنفسي بسبب فيروسات أو بكتيريا تصيب الجزء العلوي أو السفلي من الجهاز التنفسي.

وتشير الإحصاءات إلى أن أمراض الجهاز التنفسي الحادة تسببت في وفاة ما يصل إلى 2.5 مليون شخص في عام 2019، وأن 80 في المئة من هذه الوفيات حدثت في دول ذات معدلات دخل منخفضة إلى متوسطة.

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الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الحادة

وأفاد الفريق البحثي من كلية الصحة وطب المناطق الحارة في لندن، أن هناك بالفعل “فرص ضائعة” للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الحادة، وفقًا للدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “لانسيت”.

وشملت الدراسة 160 ألف شخص من مختلف أنحاء أسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية خلال الفترة ما بين مطلع عام 2000 ومايو 2021.

وأظهرت النتائج أن التشجيع على غسل اليدين يقلل احتمالات الإصابة بأمراض الجزء العلوي من الجهاز التنفسي بنسبة 22 في المئة، والجزء السفلي بنسبة 26 في المئة.

غير أنه لا توجد مؤشرات على تأثير غسل اليدين على الأنفلونزا.

كما لم تشمل الدراسة تأثير غسل اليدين على احتمالات الإصابة بمرض كوفيد 19، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).

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النتائج لا تشمل الدول الغنية

وأكد الفريق البحثي، أن هذه النتائج لا تسري على الدول ذات الدخل المرتفع.

ونقل الموقع الإلكتروني “ميديكال إكبرسيس” المتخصص في الأبحاث الطبية عن إيان روس رئيس فريق الدراسة قوله: “تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة اليوم إلى أن 1.8 مليار شخص لا يجدون مياه نقية، ولكن هذه الدراسة تسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه إذا ما بذلت الحكومات جهودًا مستدامة للترويج لغسل اليدين وإتاحة المياه النظيفة والصابون للمواطنين”.