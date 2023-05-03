حالة طوارئ.. مليون نحلة تتسبب في إغلاق طريق سريع (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أُعلنت حالة الطوارئ على أحد الطرق السريعة بولاية فلوريدا الأمريكية، إثر تعرض شاحنة لحادث سير نجم عنه إطلاق مليون نحلة.

وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة “يو بي آي”، فقد تم إطلاق حوالي مليون نحلة على طريق سريع في فلوريدا في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء عندما تعرضت شاحنة لحادث تصادم.

وقالت دورية الطرق السريعة بولاية فلوريدا إن منصة كبيرة اصطدمت بشاحنة تحمل حمولة من النحل على طريق الولايات المتحدة السريع 301، في منطقة بالدوين، حوالي الساعة 3:15 صباح الثلاثاء.

وأضافت إن الشاحنة كانت تحمل حوالي مليون نحلة، تم إطلاقها على الطريق نتيجة الاصطدام.

وعلى إثر ذلك، تم إغلاق الطريق السريع جزئيًا، واستدعاء النحالين إلى مكان الحادث لجمع النحل. وتم جمع النحل بحلول الساعة 7:30 صباحًا دون أن يصاب أحد في الحادث.

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