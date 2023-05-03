تحذير مهم من “أبل”: افعلوا هذا سريعًا تجنبًا لاختراق أجهزتكم

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طالبت شركة أبل جميع مستخدميها بتحديث أنظمة التشغيل ios وmacos وذلك بهدف حماية أجهزتهم من البرامج الضارة.

وأطلقت الشركة تصحيحًا جديدًا لاستجابات الأمان السريع على أنظمة iOS 16.4.1 وmacOS 13.3.1

وأشارت إلى أن هذا التحديث المفاجئ لم يجلب أي ميزات جديدة رائعة يمكن للمستخدمين التفاعل معها، ولكنه يركز على إصدار تحسينات أمنية مهمة بين تحديثات البرامج.

وأضافت الشركة: يمكن أن تتضمن هذه التحديثات تحسينات على متصفح الويب Safari، أو WebKit framework stack، أو مكتبات النظام المهمة الأخرى.

وقالت الشركة إنه يمكن أيضًا استخدام هذه التحديثات للتخفيف من بعض مشكلات الأمان بسرعة أكبر.

إدخال تغيير على سيري

في وقت سابق، كشف أحد المسربين أن شركة أبل تسعى لإدخال تغيير كبير في “سيري” (Siri).

وسيحتاج مستخدمو “سيري” قريبًا فقط إلى قول “سيري” بدلا من “Hey Siri” (يا سيري) عند تنشيط المساعد الشخصي.

وسيتطابق التغيير مع “أليكسا”، المساعد الافتراضي من شركة أمازون المنافسة، والذي يتطلب من المستخدمين ببساطة قول “أليكسا” بدون كلمة “مرحبا” أولاً.

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