نقابة أطباء السودان: وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية

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قالت نقابة أطباء السودان: إن هناك تقارير عن وفاة مرضى في منازلهم بسبب عدم توفر العناية الطبية.

السوداني يوجه الموت بالرصاص أو بالمرض

وأوضحت أنه يجب فتح ممرات آمنة لإيصال المعونات الطبية، وأن طرفي الصراع يضعان السودانيين أمام خياري الموت بالرصاص أو بالمرض.

12 ألف مريض معرضون للموت

وأضافت أن أكثر من 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب الأوضاع الصحية، مؤكدة أن أعداد الإصابات بسبب القتال في تزايد.

وفي بيان للجيش السوداني، اتهم الدعم السريع بخرق الهدنة في الأحياء السكنية، مشيرًا إلى استمرار أعمال نهب للبنوك والمحلات التجارية.

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وأكد أنه ملتزم بالهدنة المطولة لمنح فرصة للمساعدات الإنسانية، وأن التفاوض سيدور فقط حول الهدنة والمسائل الإنسانية.

اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في السودان

فيما أعلنت وزارة خارجية المملكة، عن تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية في السودان إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة، مبينة أن مجموعة مسلحة قامت بالاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية.

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واستنكرت اقتحام مبنى الملحقية الثقافية بالسودان، داعية لاحترام البعثات الدبلوماسية، وأنها تجدد دعوة المملكة لوقف التصعيد وحماية الدبلوماسيين في السودان.

خسائر الصراع في السودان كبيرة

في الوقت نفسه، كشفت جامعة الدول العربية أن خسائر الصراع في السودان كبيرة على المجتمع السوداني وهو خطير على الإقليم، وأن ما يحصل في السودان تهديد للأمن القومي العربي.

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وطالبت بسرعة إخلاء المستشفيات والمرافق المدنية من المظاهر العسكرية، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال القتالية والالتزام بالهدنة في السودان.