احذر: منتجات شهيرة تطلق مواد كيميائية سامة في المنازل

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حذرت دراسة حديثة من أن العديد من المنتجات المنزلية الشهيرة تنبعث منها سموم محمولة في الهواء، مما تشكل ضررًا على صحة الإنسان إلى حد الإصابة بالسرطان.

وأفاد باحثون من معهد سايلنت سبرينج وجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة، أن العشرات من الأنواع المختلفة للمنتجات الاستهلاكية تحتوي على مركبات عضوية متطايرة سامة (VOCs)، وهي مواد كيميائية تتسرب على شكل غازات وتتراكم في الهواء الداخلي.

ويحتوي أكثر من 100 نوع من المنتجات على المركبات العضوية المتطايرة التي يمكن أن تسبب السرطان أو التشوهات الخلقية أو غيرها من الأضرار التناسلية، وفقًا لتقرير نشرته مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا.

وقدر الباحثون أن أكثر من 5000 طن من المركبات العضوية المتطايرة تم إطلاقها من المنتجات الاستهلاكية بولاية كاليفورنيا في عام 2020.

وحددوا 30 فئة من المنتجات التي تتطلب إخضاعها لفحص خاص لأنها تحتوي في كثير من الأحيان على مواد كيميائية ضارة وقد تشكل أكبر مخاطر صحية.

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الفورمالديهايد أكثر المركبات العضوية المتطايرة الضارة

ويعد الفورمالديهايد، وهو مادة مسرطنة معروفة، أكثر المركبات العضوية المتطايرة الضارة شيوعًا.

وعثر عليه الباحثون في طلاء الأظافر والشامبو والمكياج وأنواع أخرى كثيرة من منتجات العناية الشخصية.

وتشمل المنتجات الأخرى التي تنبعث منها المركبات العضوية المتطايرة المنظفات، واللوازم الفنية، ومنظفات الغسيل، وكرات النفتالين والمواد اللاصقة.

وقالت كريستين نوكس، كبيرة الباحثين في معهد سايلنت سبرينج، في بيان صحفي للمعهد: “هذه الدراسة هي الأولى التي تكشف عن مدى استخدام المركبات العضوية المتطايرة السامة في المنتجات اليومية من جميع الأنواع التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة”.

وأضافت، وفقًا اوكالة “يو بي آي”: “إن نشر هذه المعلومات يمكن أن يحفز المصنعين على إعادة صياغة منتجاتهم واستخدام مكونات أكثر أمانًا”.

واستندت الدراسة إلى بيانات من مجلس موارد الهواء في كاليفورنيا (CARB)، والذي قام على مدار أكثر من ثلاثة عقود بتتبع المركبات العضوية المتطايرة في المنتجات الاستهلاكية في محاولة للحد من الضباب الدخاني.

وعند التعرض لأشعة الشمس، تتفاعل المركبات العضوية المتطايرة مع ملوثات الهواء الأخرى لتكوين الأوزون.

ويعمل المجلس بشكل منتظم على إجراء مسح على الشركات التي تبيع المنتجات في كاليفورنيا، وجمع المعلومات حول المنتجات التي تتراوح من بخاخ الشعر إلى سائل ممسحة الزجاج الأمامي.

وتتضمن البيانات معلومات حول تركيزات المركبات العضوية المتطايرة داخل المنتجات ومقدار بيع كل نوع في الولاية.

وركز الباحثون على 33 من المركبات العضوية المتطايرة المدرجة تحت قانون ولاية كاليفورنيا للحق في المعرفة، لأنها من المحتمل أن تكون ضارة بصحة الإنسان.

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المنتجات المستخدمة من قبل العمال

وقال فريق البحث إنهم قلقون بشكل خاص من المنتجات المستخدمة من قبل العمال لأنهم غالبًا ما يستخدمون أنواعًا مختلفة.

على سبيل المثال، يستخدم العاملون في صالونات العناية بالأظافر والشعر ملمعات الأظافر ومزيلات الطلاء والمواد اللاصقة للأظافر الصناعية ومنعمات الشعر ومستحضرات التجميل الأخرى.

وتحتوي هذه الأنواع من المنتجات مجتمعة على ما يصل إلى تسعة مركبات عضوية متطايرة ضارة مختلفة.

قال الباحثون إن عمال النظافة الذين يستخدمون مجموعة من المنظفات العامة ومزيلات الشحوم والمنظفات ومنتجات الصيانة يمكن أن يتعرضوا لأكثر من 20 من المركبات العضوية المتطايرة الضارة أثناء العمل.

قال المؤلف المشارك الدكتور ميج شوارزمان، الطبيب وعالم الصحة البيئية في كلية الصحة العامة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي: “الشيء نفسه ينطبق على عمال السيارات والبناء. كل هذه التعرضات تتراكم وقد تسبب أضرارًا جسيمة”.

وحذر الباحثون من أن المواد اللاصقة وحدها يمكن أن تحتوي على أكثر من عشرة من المركبات العضوية المتطايرة المختلفة، مما قد يعرض العمال للعديد من السموم المختلفة من نوع واحد فقط من المنتجات.

استبدال المركبات العضوية المتطايرة السامة بمكونات آمنة

وحث الباحثون المصنعين على إعادة صياغة منتجاتهم واستبدال المركبات العضوية المتطايرة السامة بمكونات أكثر أمانًا.

كما شجعوا وكالة حماية البيئة الأمريكية على إضافة المزيد من المواد الكيميائية التي تنبعث منها المركبات العضوية المتطايرة إلى تلك التي ينظمها قانون مراقبة المواد السامة.

وفي الوقت نفسه، توصي وكالة حماية البيئة (EPA) الناس بزيادة التهوية عند استخدام المنتجات التي تنبعث منها المركبات العضوية المتطايرة، وقراءة الملصقات بعناية.