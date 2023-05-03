هاشتاق “وظايف شاغره” يتصدر التريند.. ومغردون: “اللهم أفتح لنا أبواب الرزق”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “وظايف شاغرة” التريند في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، حيث تداول مغردون العديد من التغريدات تحت هذا الوسم.

وقالت مغردة: “يارب ترزق كل عاطل ولدي عاطل من تسع سنوات يالله السنوات تمر وربي كانه العام تخرج الله يرزقهم ويحقق لهم كل ما يتمنونه”.

فرحة الوظيفة المناسبة

وأضاف آخر: يارب أرزقنا فرحة الوظيفة المناسبة لنا.. يارب أفتح لنا أبواب الخير والرزق قريباً عاجلاً اللهم آمين.

وقال مغرد: “أتمنى اللقى الوظيفة المناسبة اللي تطورني وأترقى وأوصل لطموحي مو مجرد مسمى أدعولي وأدعو لكل الباحثين عن عمل

وأضاف آخر: “بالوضع الحالي اللي يعرف أحد متخرج من الثانوية على طول تدريب منتهي بالتوظيف، الواحد على الاقل يضمن الوظيفة”.

سماء العطاء

وتابع أحد المغردين قائلا: “إلى كل من يبخل بدعمه للآخرين وخصوصاً زملائه في العمل أقول له لن يكون لك في سماء العطاء شمس ولا بين كواكب المروءة نجم كسوفك مجرد مسألة وقت”.

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