قبل بيان “الفيدرالي الأمريكي”.. ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

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ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى ألفي دولار اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية بحلول الساعة (01:40) بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من واحد في المائة في الجلسة السابقة.

صعود العقود الآجلة

في الوقت نفسه، صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 2026.10 دولار، بحسب “رويترز”.

ومن المقرر صدور قرار الفيدرالي بشأن الفائدة عند الساعة (18:00) بتوقيت جرينتش، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

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تراجع الفضة

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 25.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.4 في المائة إلى 1061.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1434.62 دولار.

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