الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد
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في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد

في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد

في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد
٠٨:٤٩:٣٠ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مبادرة العطاء الرقمي عن طرح 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد وذلك في عدة مجالات.

* الدورات المتاحة:

1 – كيفية اختيار التخصص الجامعي.

2 – بناء موقع الكتروني.

3 – مقدمة في تطوير مواقع الويب.

4 – الذكاء الاصطناعي.

5 – مستقبل انترنت الأشياء والتقنيات الناشئة.

6 – التصميم ببرنامج Photoshop.

7 – ريادة الأعمال التقنية.

8 – المهارات المطلوبة في سوق العمل.

9 – كيف أكون جاهز لسوق العمل الرقمي بعد التخرج.

10 – أفضل 10 مهن للمستقبل.

11 – كيف أكون مختلف بالرقمنة.

12 – تطبيقات الويب.

13 – كيف تحمي حساباتك عبر الانترنت.

14 – أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث.

15 – البرمجة الكائنية وتصميم تطبيقات الحاسوب بلغة #C.

16 – مهارات أساسية لبرنامج PowerPoint.

17 – مدخل إلى أنظمة التعلم الالكتروني.

18 – طرق الدفع الالكتروني.

19 – التحول الرقمي وإدارة المشاريع التقنية.

* المزايا:

– الدورات مجانية.

– تقام عن بُعد.

– يوجد شهادة حضور.

* طريقة التقديم:

 وأوضحت مبادرة العطاء الرقمي أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر: اضغط هنا

 

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الرقمنة المهارات المطلوبة تدريبية عن بُعد تدريبية مجانية سوق العمل مبادرة العطاء الرقمي

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