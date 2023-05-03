في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد
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أعلن مبادرة العطاء الرقمي عن طرح 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد وذلك في عدة مجالات.
* الدورات المتاحة:
1 – كيفية اختيار التخصص الجامعي.
2 – بناء موقع الكتروني.
3 – مقدمة في تطوير مواقع الويب.
4 – الذكاء الاصطناعي.
5 – مستقبل انترنت الأشياء والتقنيات الناشئة.
6 – التصميم ببرنامج Photoshop.
7 – ريادة الأعمال التقنية.
8 – المهارات المطلوبة في سوق العمل.
9 – كيف أكون جاهز لسوق العمل الرقمي بعد التخرج.
10 – أفضل 10 مهن للمستقبل.
11 – كيف أكون مختلف بالرقمنة.
12 – تطبيقات الويب.
13 – كيف تحمي حساباتك عبر الانترنت.
14 – أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث.
15 – البرمجة الكائنية وتصميم تطبيقات الحاسوب بلغة #C.
16 – مهارات أساسية لبرنامج PowerPoint.
17 – مدخل إلى أنظمة التعلم الالكتروني.
18 – طرق الدفع الالكتروني.
19 – التحول الرقمي وإدارة المشاريع التقنية.
* المزايا:
– الدورات مجانية.
– تقام عن بُعد.
– يوجد شهادة حضور.
* طريقة التقديم:
وأوضحت مبادرة العطاء الرقمي أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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