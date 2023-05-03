في عدة مجالات.. مبادرة العطاء الرقمي تقدم 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد

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أعلن مبادرة العطاء الرقمي عن طرح 15 دورة تدريبية مجانية عن بُعد وذلك في عدة مجالات.

* الدورات المتاحة:

1 – كيفية اختيار التخصص الجامعي.

2 – بناء موقع الكتروني.

3 – مقدمة في تطوير مواقع الويب.

4 – الذكاء الاصطناعي.

5 – مستقبل انترنت الأشياء والتقنيات الناشئة.

6 – التصميم ببرنامج Photoshop.

7 – ريادة الأعمال التقنية.

8 – المهارات المطلوبة في سوق العمل.

9 – كيف أكون جاهز لسوق العمل الرقمي بعد التخرج.

10 – أفضل 10 مهن للمستقبل.

11 – كيف أكون مختلف بالرقمنة.

12 – تطبيقات الويب.

13 – كيف تحمي حساباتك عبر الانترنت.

14 – أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث.

15 – البرمجة الكائنية وتصميم تطبيقات الحاسوب بلغة #C.

16 – مهارات أساسية لبرنامج PowerPoint.

17 – مدخل إلى أنظمة التعلم الالكتروني.

18 – طرق الدفع الالكتروني.

19 – التحول الرقمي وإدارة المشاريع التقنية.

* المزايا:

– الدورات مجانية.

– تقام عن بُعد.

– يوجد شهادة حضور.

* طريقة التقديم:

وأوضحت مبادرة العطاء الرقمي أن التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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