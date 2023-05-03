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للتعرف آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول ي القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ.

وللالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة “جندي” إلى رتبة “رقيب” على النحو التالي:

شروط القبول:

1 – أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

2 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

3 – أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

4 – حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

5 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

7 – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص

8 – أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

9 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

10 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

11 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

12- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة والتجارية والصناعية

– الدبلوم

– البكالوريوس

الرتب المستهدفة:

– جندي

– جندي أول

– عريف

– وكيل رقيب

– رقيب

المساعدة:

– للإطلاع على التخصصات المطلوبة: اضغط هنا

– للإطلاع على طريقة وخطوات التقديم: اضغط هنا

– للإطلاع على الأسئلة المتكررة: اضغط هنا

* طريقة التقديم:

بدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1444/10/10هـ من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على هذا الرابط: (اضغط هنا).