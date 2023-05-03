الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول
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آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول

آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول

آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول
٠٨:٤٠:٥٨ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

للتعرف آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول ي القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ.

وللالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة “جندي” إلى رتبة “رقيب” على النحو التالي:

 شروط القبول:

1 – أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

2 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

3 – أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

4 – حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

5 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

6 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

7 – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص

8 – أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

9 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

10 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

11 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

12- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

 المؤهلات المستهدفة:

– الثانوية العامة والتجارية والصناعية

– الدبلوم

– البكالوريوس

 الرتب المستهدفة:

– جندي

– جندي أول

– عريف

– وكيل رقيب

– رقيب

 المساعدة:

– للإطلاع على التخصصات المطلوبة: اضغط هنا

– للإطلاع على طريقة وخطوات التقديم: اضغط هنا

– للإطلاع على الأسئلة المتكررة: اضغط هنا

* طريقة التقديم:

بدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1444/10/10هـ من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على هذا الرابط:  (اضغط هنا).

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