آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول
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للتعرف آخر موعد للتسجيل في التجنيد الموحد لوزارة الدفاع وشروط القبول ي القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ.
وللالتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة “جندي” إلى رتبة “رقيب” على النحو التالي:
شروط القبول:
1 – أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.
2 – أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.
3 – أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.
4 – حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.
5 – أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
6 – أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.
7 – اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص
8 – أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.
9 – أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.
10 – أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
11 – أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
12- ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.
المؤهلات المستهدفة:
– الثانوية العامة والتجارية والصناعية
– الدبلوم
– البكالوريوس
الرتب المستهدفة:
– جندي
– جندي أول
– عريف
– وكيل رقيب
– رقيب
المساعدة:
– للإطلاع على التخصصات المطلوبة: اضغط هنا
– للإطلاع على طريقة وخطوات التقديم: اضغط هنا
– للإطلاع على الأسئلة المتكررة: اضغط هنا
* طريقة التقديم:
بدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 1444/10/10هـ من خلال بوابة القبول الموحد لوزارة الدفاع على هذا الرابط: (اضغط هنا).