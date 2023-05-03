قنبلة موقوتة في بعض البيوت.. تعرف على الأعراض والآثار المدمرة لتعاطي “الشبو”

تواصل – فريق التحرير:

في ظل الحرب المتواصلة التي تخوضها الأجهزة الأمنية بكل قوة ضد المخدرات، يبرز التحذير خصوصًا من خطورة مخدر الميثامفيتامين -المعروف باسم الشبو – الذي ينتشر في أوساط الشباب، لما له من أضرار بالغة.

ووصف الكاتب راشد الزهراني، في صحيفة “الجزيرة”، مخدر الشبو بأنه “كالقنبلة الموقوتة تنفجر بصاحبها وتهلكه ومن حوله”، محذرًا من أنه “أصبح يشكل أعلى خطورة من غيره من أنواع المخدرات لاسيما وأن خطورته على المستوى الشخصي للمتعاطي وأيضًا على المجتمع”.

آثار مدمرة لمخدر “الشبو”

وأبرز نقلاً عن مختصين، الآثار المدمرة التي يتسبب فيها مادة “الشبو” وذلك على النحو التالي:

– مادة مدمرة للخلايا والعقل.

-يصبح المتعاطي غير واعٍ بمن حوله، فيصبح كالثور الهايج يغبر على نفسه ويصارع كل من يقف أمامه حتى ولو لم يؤذِهِ.

-تجعل الجبان وكأنه شجاع فيرتكب الخطأ حتى مع أقرب الناس إليه، وقد يصل الأمر إلى قتل من هم تحت رعايته.

ودعا الزهراني إلى التفاعل مع جهود رجال الأمن خلال الحملة ضد المخدرات التي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال التواصل عبر الأرقام المخصصة لتلقي البلاغات عن تهريب أو ترويج المخدرات.

-رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)

-البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa

-أو بأحد الأرقام التالية: (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، (999) في بقية مناطق المملكة.

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مخاطر “الشبو”

وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمملكة، “نبراس” من خطر “الشبو”، الذي يُعد مادَّة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي، يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائيًا ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: “الشبو، الميث، الكريستال، سبيد، الثلج”.

وقالت إنها “تتسبب بزيادة مفاجأة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغير طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد.

بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام”.

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أضرار “الشبو” على المدى القصير

ولخصت أضرار “الشبو” على المدى القصير في الآتي:

-ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم.

-عدم انتظام ضربات القلب، وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة.

-اضطرابات النوم والأرق.

-جنون العظمة والهلوسة.

-اضطرابات المزاج، أو الأوهام.

-السلوك العنيف.