الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
ما حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟ “الخثلان” يُجيب
فتح مدارس للتعليم المستمر.. وهذه شروط القبول فيها
الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية في انتظار بيان المركزي اليوم
منها مكة والمدينة.. “الحصيني” يُحذر من أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق
حمّلها المسؤولية.. كاتب يدعو لإجبار المستشفيات الخاصة في حرب المخدرات
خدمة اليوم.. 4 خطوات لتجديد رخصة القيادة داخل المطار

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ما حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟ “الخثلان” يُجيب

ما حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٠٨:٣٦ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، إنه لا بأس من شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء، جائز لأن ذلك يعتبر عقد استصناع.

وأضاف أن من اشترى شقة على المخطط أو وقت بنائها، يعتبر هذا في الشرع، ما يسمى بعقد استصناع ولا بأس به.

ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

وكشف الخثلان في الوقت نفسه، أن الأرض التي تجب فيها الزكاة هي الأرض التي جزم المالك بنية بيعها في الحال أو في المستقبل بقصد التربح.

ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

وبين أن ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة هو نية المالك وجزمه بيع الأرض بنية التربح سواء حاليًا أو مستقبلاً، بغرض النظر عن عرضها فالعرض ليس مؤثرًا وإنما المؤثر هو النية.

اقرأ أيضًا:

هل يقتص من السكران إذا قتل حال سكره؟ “الخثلان” يُجيب

وأضاف أن من كان عنده أرض، وجزم بنية بيعها الآن بقصد التربح، ومضى على ذلك سنة هنا يجب عليه أن يزكيها، أو أنه قصد بيعاه في المستقبل وجزم بهذه النية بقصد التربح وجب عليه أيضًا أن يزكيها، وذلك عند جمهور الفقهاء.

حالات الأرض التي لا تجب فيها الزكاة

1 – الأرض التي لم ينو بها البيع، وإنما قصد أن يبني عليها مسكنًا، أو استراحة، أو عقار لتأجيره، هذه لا زكاة فيها.

2 – الأرض التي تردد في النية أيضًا لا زكاة فيها.

3 – الأرض التي جزم بنية البيع لكن ليس بنية التربح، وإنما مثلًا بقصد الحصول على سيولة محتاجًا لها.

4 – عرض بيته للبيع كونه انتقل إلى بيت آخر، ومضى على هذه الأرض سنة فأكثر، هذا كلها لا تجب فيه زكاة.

اقرأ أيضًا:

“الخثلان” يكشف طاعة هي أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة

الكلمات الدلالية:
الأرض التي تجب فيها الزكاة الخثلان حكم شراء الشقة شقة على المخطط عقد استصناع

مواد ذات صلة

المزيد
رئيس لجنة الاستقدام: العمالة المهربة من البحرين تدخل البلد بإجراءات صحيحة

رئيس لجنة الاستقدام: العمالة المهربة من البحرين تدخل البلد بإجراءات صحيحة

١٢:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠١٤
بعد الاشتباه بتسمم 98 طالبة.. تعليق الدراسة في الابتدائية الرابعة بالقنفذة

بعد الاشتباه بتسمم 98 طالبة.. تعليق الدراسة في الابتدائية الرابعة بالقنفذة

٠٧:٥٧ ص، الأربعاء، ٢٩ مارس ٢٠١٧
«الشورى» يطالب رئاسة الحرمين تنظيم الاعتكاف لضمان عدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان

«الشورى» يطالب رئاسة الحرمين تنظيم الاعتكاف لضمان عدم مضايقة المصلين في العشر الأخيرة من رمضان

٠٣:٣٠ م، الثلاثاء، ٠٦ يونيو ٢٠١٧
بلدية حريملاء تقيم إفطاراً جماعياً لمنسوبيها مع العمال

بلدية حريملاء تقيم إفطاراً جماعياً لمنسوبيها مع العمال

١٢:٣٢ ص، الأربعاء، ٢٣ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *