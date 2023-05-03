ما حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟ “الخثلان” يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، إنه لا بأس من شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء، جائز لأن ذلك يعتبر عقد استصناع.

وأضاف أن من اشترى شقة على المخطط أو وقت بنائها، يعتبر هذا في الشرع، ما يسمى بعقد استصناع ولا بأس به.

🔆 ما حكم شراء الشقة على المخطط قبل أو أثناء البناء؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان للاشتراك في قناة فوائد الخثلان على اليوتيوبhttps://t.co/CqBJW1KLza pic.twitter.com/lkjHoE4jme — منارات الهدى (@MnaratAlhuda) May 2, 2023

ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

وكشف الخثلان في الوقت نفسه، أن الأرض التي تجب فيها الزكاة هي الأرض التي جزم المالك بنية بيعها في الحال أو في المستقبل بقصد التربح.

ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

وبين أن ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة هو نية المالك وجزمه بيع الأرض بنية التربح سواء حاليًا أو مستقبلاً، بغرض النظر عن عرضها فالعرض ليس مؤثرًا وإنما المؤثر هو النية.

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وأضاف أن من كان عنده أرض، وجزم بنية بيعها الآن بقصد التربح، ومضى على ذلك سنة هنا يجب عليه أن يزكيها، أو أنه قصد بيعاه في المستقبل وجزم بهذه النية بقصد التربح وجب عليه أيضًا أن يزكيها، وذلك عند جمهور الفقهاء.

حالات الأرض التي لا تجب فيها الزكاة

1 – الأرض التي لم ينو بها البيع، وإنما قصد أن يبني عليها مسكنًا، أو استراحة، أو عقار لتأجيره، هذه لا زكاة فيها.

2 – الأرض التي تردد في النية أيضًا لا زكاة فيها.

3 – الأرض التي جزم بنية البيع لكن ليس بنية التربح، وإنما مثلًا بقصد الحصول على سيولة محتاجًا لها.

4 – عرض بيته للبيع كونه انتقل إلى بيت آخر، ومضى على هذه الأرض سنة فأكثر، هذا كلها لا تجب فيه زكاة.

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