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الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية في انتظار بيان المركزي اليوم

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الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية في انتظار بيان المركزي اليوم

الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية في انتظار بيان المركزي اليوم

الدولار يتراجع أمام العملات الأجنبية في انتظار بيان المركزي اليوم
٠٧:٥٤:١١ ص، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجع سعر الدولار، اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، ويؤثر الدولار في جميع العملات الأخرى باعتباره الأقوى.

نزول مؤشر الدولار

ونزل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 0.029 بالمئة إلى 101.820 بعد انخفاضه 0.245 بالمئة يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه، تترقب الأنظار القرار الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق اليوم الأربعاء بشأن أسعار الفائدة.

وأمس، انخفضت الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين مما يعني تباطؤ سوق العمل وهو ما قد يساعد الاحتياطي الاتحادي في مكافحة التضخم.

وأنس، سجل الجنيه الإسترليني، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو.

الإسترليني مقابل الدولار

فقد انخفض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.11% ليتداول عند 1.2470 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.39%، إلى 1.1337 يورو.

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الكلمات الدلالية:
الجنيه الاسترليني الدولار العملات مؤشر الدولار

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